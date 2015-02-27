СБУ: харківські терористи отримали $10 тисяч від ГРУ РФ

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. "Харківські терористи отримали кошти, настанови і $10 тис. від штабу ГРУ ГШ РФ для здійснення теракту 22 лютого", - заявив Валентин Наливайченко.

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В цілому, за словами глави СБУ, в рамках розслідування цієї справи в Харкові і області затримано 11 осіб, які причетні до вже скоєних терактів і підготовці нових.

Він зазначив, що всі затримані вже дають свідчення.

Їх керівником був житель Харкова 1978 року народження, член організації "Оплот", двоє затриманих - росіяни.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Харкові прогримів вибух, в результаті якого 4 людини загинули, більше 10 отримали поранення.