Українців, за попередніми даними, серед загиблих в авіакатастрофі у Франції немає - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Станом на цю хвилину будь-яких даних про те, що там перебували громадяни України, не надходило. За наявною інформацією, переважну більшість становили громадяни Іспанії і Німеччини", - сказав Перебийніс.

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Він повідомив, що МЗС та дипломатичні установи України у Франції, Німеччині та Іспанії перевіряють інформацію щодо можливої наявності серед пасажирів літака громадян України.

Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.

На борту потерпілого катастрофу літака в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.