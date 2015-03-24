Українців, за попередніми даними, серед загиблих в авіакатастрофі у Франції немає - МЗС
Громадян України, за попередніми даними, немає серед загиблих під час катастрофи літака у Франції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.
"Станом на цю хвилину будь-яких даних про те, що там перебували громадяни України, не надходило. За наявною інформацією, переважну більшість становили громадяни Іспанії і Німеччини", - сказав Перебийніс.
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Він повідомив, що МЗС та дипломатичні установи України у Франції, Німеччині та Іспанії перевіряють інформацію щодо можливої наявності серед пасажирів літака громадян України.
Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.
Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.
На борту потерпілого катастрофу літака в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.