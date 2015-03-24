На борту авіалайнера, що розбився у Франції, перебували в основному громадяни Німеччини
13:36, 24 березня 2015Світ
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На борту літака A320 авіакомпанії Germanwings, що розбився, перебували в основному громадяни Німеччини.
REUTERS
Про це повідомляють РІА Новости із посиланням на телеканал n24.
За даними управління цивільної авіації, на борту перебували 142 пасажири та шість членів екіпажу.
Лайнер Airbus A320 летів з Барселони у Дюссельдорф.
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Катастрофа сталася в регіоні Дінь-ле-Бен у французьких Альпах, туди стягнуті підвищені сили поліцейських і пожежників.
Компанія Germanwings є дочкою перевізника Lufthansa.
Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Франції підтвердив катастрофу авіалайнера A320, Олланд заявив, що з пасажирів швидше за все ніхто не вижив.
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