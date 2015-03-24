На борту авіалайнера, що розбився у Франції, перебували в основному громадяни Німеччини

Про це повідомляють РІА Новости із посиланням на телеканал n24.

За даними управління цивільної авіації, на борту перебували 142 пасажири та шість членів екіпажу.

Лайнер Airbus A320 летів з Барселони у Дюссельдорф.

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Катастрофа сталася в регіоні Дінь-ле-Бен у французьких Альпах, туди стягнуті підвищені сили поліцейських і пожежників.

Компанія Germanwings є дочкою перевізника Lufthansa.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Франції підтвердив катастрофу авіалайнера A320, Олланд заявив, що з пасажирів швидше за все ніхто не вижив.