На борту аеробуса A320 було 42 іспанці - влада Франції

14:28, 24 березня 2015
Політика
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На борту аеробуса A320, який розбився сьогодні у французьких Альпах, було 42 громадянини Іспанії.

На борту були 42 іспанці / wikimedia

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на французьких посадовців.

Президент Каталонії Артур Мас виступить зі зверненням з цього приводу.

Король і королева Іспанії вже перебувають у Єлисейському палаці з президентом Франції Франсуа Олландом, зазначає видання.

Читайте такожУ Франції розбився авіалайнер А320 зі 148 людьми на бортуАеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) сполученням Барселона - Дюссельдорф (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах сьогодні зранку.

Згідно з останньою заявою міністра транспорту Франції, в авіакатастрофі не вижив ніхто. На борту перебували щонайменше 148 людей - 142 пасажири та 6 членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що переважна частина пасажирів рейсу - німці.

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