МЗС перевіряє, чи були українці на борту літака Germanwings

Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав прес-секретар МЗС Євген Перебийніс.

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"МЗС перевіряє, чи є громадяни України на борту літака A320 компанії Germanwings, який розбився сьогодні на півдні Франції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії Germanwing розбився сьогодні близько 11.00 на півдні Франції. За попередніми даними, на борту знаходилися 142 пасажири і 6 членів екіпажу.