МЗС перевіряє, чи були українці на борту літака Germanwings
14:32, 24 березня 2015Суспільство
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Міністерство закордонних справ (МЗС) перевіряє, чи були українці серед пасажирів літака, який розбився на півдні Франції Airbus A320.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав прес-секретар МЗС Євген Перебийніс.
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"МЗС перевіряє, чи є громадяни України на борту літака A320 компанії Germanwings, який розбився сьогодні на півдні Франції", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії Germanwing розбився сьогодні близько 11.00 на півдні Франції. За попередніми даними, на борту знаходилися 142 пасажири і 6 членів екіпажу.
МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака A-320 компанії "Germanwings", який розбився сьогодні на півдні Франції
- Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 24, 2015
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