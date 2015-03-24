Міністр транспорту Франції заявив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив

Про це повідомляє France24.

Нагадаємо, 24 березня літак A320 авіакомпанії Germanwings, що летів за маршрутом Барселона-Дюссельдорф, розбився у французьких Альпах.

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За даними управління цивільної авіації, на борту перебували 142 пасажири та шість членів екіпажу.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що всі 142 пасажири літака, швидше за все, загинули.