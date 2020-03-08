Ціна хатньої роботи. Скільки "заробляють" жінки, щодня виконуючи домашні справи

Тісна кухня маленької двокімнатної квартирки. На годиннику тільки шоста ранку, а на плиті вже кипить та парує сніданок. Нагодувати корисно та поживно доньку, сина та чоловіка для Люби - першочергове ранкове завдання.

«Сьогодні на сніданок у нас булгур. Діти їдять із задоволенням. Щоб підготувати сніданок для всієї родини, потрібно 30-40 хвилин», - розповідає Любов Баранова.

Салат на сніданок, зазвичай, не встигає, але овочі свіжі нарізати – це правило. Бо діти без цього не можуть. Поки каша настоюється, а чай – заварюється, Люба будить дітей.

Жінці майже сорок. У шлюбі – півжиття. Має двох пречудових діточок: 10 - річну Наталку та 17 - річного Миколу. Обидвоє цьогоріч випускники – 4-ий та 11 класи. І, поки вони збираються до школи, мама готує їм бутерброди із собою. Також порадить, що вдягнути, і випрасує, щоб діти мали охайний вигляд. Після стилістки, мама стає перукаркою: «Робимо гарну зачіску донці. Зачіска повинна бути охайна». Діти нагодовані, бутерброди – запаковані. Можна й відправляти на навчання.

Чоловік упевнений - тепер його черга. Принаймні, бути нагодованим.

«Чоловік повинен вміти готувати, але функція жінки в її багатогранності. Я не хочу забирати у дружини функцію готування, прибирання. Це її. Ми за це її хвалимо», - розповідає чоловік Люби Максим Пуховський.

Так, як він, вважає більшість українських чоловіків. Жінка має готувати. І жінки готують – 68% українок роблять це щоденно. Та, врешті, це стає болючою проблемою.

«Спочатку вона все на себе бере. Адже він не може суп зварити, як я. Він не може картоплю почистити, як я… Безумовно, жінка втомлюється, стає роздратована. Це роздратування вона виливає на дітей на чоловіка. А він не розуміє, в чому ж він завинив», - зауважує соціоекономістка, демографиня Елла Лібанова.

…Після ранкових справ, які присвячені дітям та чоловіку, Люба може подбати і про себе. «На роботу мені на 9-30 ранку, роботу підібрала, щоб бути ближчою до дітей, щоб бути ближче до чоловіка. Така наша жіноча доля… На себе, на жаль, часу дуже мало залишається. Але, скільки б часу не залишалось, потрібно себе до ладу привести», - розповідає вона.

Швидко одягнутись, схопити віолончель та побігти на першу роботу. «Діти нагодовані, відправлені на навчання, чоловіка – на роботу, собою зайнялася, тепер можна йти працювати - такий марафон у мене кожний день», - говорить вона.

Перед роботою встигає ще забігти до перукаря – підрівняти чубчика, адже 8-го березня треба мати гарний вигляд. Та робота у жінки не одна.

Перша робота – школа раннього розвитку. Учить малечу співати і відчувати такт та ритм. Ще - викладає в Академії музики імені Глієра. А після цього – власна репетиція, бо грає в ансамблі «Фрески» і скоро концерт. Відповідальний.

«Є стимул витримати все, що лягає на плечі жінки. Музика допомагає мені бути особистістю і не згубитися в буденності. Якщо жінка просто хороша дружина, але не може сама себе реалізувати й починає сама собі не подобатися, вона стає нецікава своєму чоловіку», - говорить Люба.

На годиннику 15-та, жінка мчить до школи, щоб забрати доньку та відвести на гурток.

Одягається – спортивно, бо на підборах всього не встигнеш, а мусиш: «Мій ритм життя такий, що більше доводиться зручно одягатися, ніж просто красиво. По гуртках на підборах не побігаєш».

Поки донька на гуртку, Люба біжить на базар купити продуктів: «Купувати – моя справа. Щоб сильно багато не тягати, доводиться потрошку щодня. Якось ми експериментували, чоловій з сином ходили за покупками. Беруть все підряд, а мені потім з цього готувати… Тому мені простіше, коли я купую».

Після базару жінка біжить до дому, лишає продукти. Бере собаку і йде за донькою.

Потім у дівчинки ще одне заняття. Але з нього вже забере сестричку брат. Тож Люба поспішає додому, бо ще купа хатніх справ. Треба встигнути попрати речі, приготувати вечерю, помити вікна… А ще Люба прибирає – витирає пил, підмітає, миє підлогу… І так - 365 днів на рік!

Аналогічна ситуація у понад 60% українських родин. У середньому жінка витрачає на хатні справи 30 годин на тиждень, чоловіки – двічі менше – 15-ть годин.

Аби нічого не забути, все встигнути - треба планувати: «Жінкою бути важко. Вона має встигати бути домогосподаркою, має встигати бути нянькою, встигати бути гарною дружиною».

Та й це ще не все: «Треба правильно розподілити бюджет – бути менеджером. Треба бути для дітей психологом: що таке підлітковий вік – ми знаємо. Один пережили, тепер буде наступний. Потрібно бути і другом, відчувати потреби дитини та її здібності»

Усе це виконує Люба щоденно, бо чоловік більш зайнятий на роботі. Він усе це цінує і говорить, що дружина – прекрасний стиліст, адже вся сім’я доглянута, чудовий лікар, адже завжди за короткий час може зрозуміти, що відбувається і які ліки зараз потрібні, і багато іншого…

Заробіток і гроші, дійсно, надважливе питання. 40% чоловіків вважають, що саме вони повинні забезпечувати родину. І якщо цього не стається, може дійти і до самогубства. Але парадокс у тому, що за одну й ту саму роботу жінки й чоловіки отримують по-різному. Чоловіки на 23% більше.

«Більше заробляє чоловік, тому що багато часу йде на хатню роботу, на дітей, якщо це все відкинути, тоді я зможу заробляти також або стільки, або й більше», - говорить Люба.

Та це - якщо враховувати лише основну роботу. А якщо перевести години, присвячені дому й сім’ї в гроші?

Навіть за самими скромними підрахунками, складання меню дієтологом – 2,5 тис грн на місяць, кухарка, яка купує продукти і готує, приміром, двічі на тиждень отримує 12 тис грн щомісячно, сімейна лікарка – від 5 тис гривень, няня-вихователька, приблизно, 7,2 тис грн, вигул собаки двічі на день – 4,8 тис грн у місяць. Прання та прасування – близько 1,2 грн, миття вікон (1 раз) – 1 тис гривень, прибирання – 2,8 тис гривень на місяць за умови, що прибирання відбуватиметься раз на тиждень… Виходить близько 33 тис гривень. Нічогенький заробіток!

Ці розцінки ми взяли у Київської агенції, в регіонах вони будуть лише трохи нижчі.

Що ж до Люби, то її діти та чоловік оцінюють її роботу у найвищий бал і віддячують їй своєю чуйною взаємною любов’ю. «Я тебе люблю й обожнюю, поважаю. За те, що ти є, за те, що ти поруч, за те, що ти робиш для нас і за те, що ти робиш заради нас», - говорить чоловік Люби Максим, даруючи жінці квіти.

Це дуже зворушливо! Але з голови не виходять 33 тисячі, зароблені жінками на другій, невидимій роботі. Яку чоловіки поки що вважають не своєю справою.

Ірина Курило, Оксана Радіонова, Олександр Коломієць, Ігор Сулій, Ілона Ковпак, Олександр Аліфанов, Андрій Тримбач