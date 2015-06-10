На Донбасі піймали прикордонника-зрадника, який шпигував за військовими

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що, перебуваючи у Станично-Луганському районі, зловмисник збирав відомості про місця дислокації, чисельність та озброєння підрозділів, розміщення мінних полів поблизу державного кордону і виконував інші завдання терористів. Зрадник планував перейти на службу до незаконних збройних формувань «ЛНР».

Читайте такожСБУ затримала військового-контрактника, який "зливав" бойовикам інформацію про сили АТО

Крім того, у Донецькій області співробітники СБУ затримали бойовика, мешканця міста Дзержинськ. Встановлено, що з травня 2014 до квітня 2015 року він брав активну участь у терористичній діяльності зі зброєю в руках, зокрема, ніс службу на блокпостах у Горлівці.

В СБУ зазначають, що обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.