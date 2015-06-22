Бойовики активізували диверсійну діяльність, у бік Донецька перекинуто понад 20 танків - Тимчук

Російсько-терористичні війська на Донбасі активізували диверсійно-терористичну діяльність в оперативно-тактичному тилу українських військ.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«На окремих ділянках і напрямках бойовики ведуть масовану розвідку технічними засобами – за допомогою БПЛА, апаратури РТР, оптико-електронними засобами», - пише він.

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Тимчук також повідомляє, що зафіксовано перекидання на Донецьк через Шахтарськ і Зугрес бронегрупи бойовиків - 22 танки (в основному Т-72), а також 4 БМП-2, 4 БТР-80 і 1 МТ-ЛБ.

«Між Червоною Поляною і Антрацитом зафіксовано підрозділ 152-мм САУ 2С3 «Акація» на марші (5 одиниць) у супроводі 2 МТ-ЛБ, 2 БТР-80 і 2 «Уралов». Через Шахтарськ – Гірське зафіксовано переміщення 11 танків Т-72 і 4 БМП-2. Підрозділ укомплектовано російськими військовослужбовцями, але під прапором «Новоросії», - повідомляє він.

Також, за даними «ІО», через Перевальськ на Алчевськ і далі на північний напрямок перекинуто батарею РСЗВ бойовиків (6 установок РСЗВ БМ-21 «Град»). У колоні також зафіксовано 2 МТ-ЛБ, 2 БМП-1, 1 БТР-80.

Крім того, через Олександрівськ і Ювілейний у бік Світлодарського плацдарму перекинуто 24 танки терористів, а в районі Фрунзе зафіксовано переміщення 4-х гаубиць Д-30 на буксирі в бік Слов'яносербська.

«До Іловайська з Росії прибуло 4 вагони з боєприпасами. Перевезення здійснювала «Російська залізниця», - пише Тимчук.