Московський патріархат заявив про готовність відновити діалог з автокефальною церквою

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, про це йдеться у журналі №26 Священного Синоду.

Зокрема, ця ініціатива була озвучена 4 червня представником УПЦ МП на V Помісному Соборі Української Автокефальної Православної Церкви.

Комісію щодо відновлення діалогу з УАПЦ очолить голова Церковного Суду УПЦ МП митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор.

Читайте такожВ УПЦ МП відкидають звинувачення про те, що їх священники не підтримують українських військових

Також Священний Синод УПЦ МП, відзначив неприпустимість втручання держави у внутрішні справи Церкви. Як вважають у Церкві, "це не лише не допомагає, але і ускладнює подолання розколу".

"Діалог має відбуватися на основі канонічного права та без втручання в цей процес позацерковних чинників. Подолання розколів – це внутрішня церковна справа. Ми розуміємо бажання державної влади щодо церковної єдності, однак ми проти втручання держави у внутрішнє церковне життя", - йдеться у документі Священного Синоду УПЦ МП.