Затриманий на Донеччині майор Старков проходить військову службу у Ростовській області (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільної заяви голови СБУ та керівника Держприкордонслужби Віктора Назаренка щодо затримання офіцера ЗС РФ.

“Встановлено, що Старков Володимир Олександрович народився 29 квітня 1978 року в місті Зуєвка Кіровської області Росії. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи №37 міста Зуєвки у 1996 році вступив до Кіровського Військово-авіаційного технічного училища. Після його закінчення у 1999 році був розподілений в Головне ракетно-артилерійське управління. Після цього проходив військову службу в різних військових частинах Збройних сил Росії”, - повідомив Грицак.

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“На цей час проходить дійсну військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ Ростовської області Росії на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння. Військове звання - майор, особистий номер Ф-549345”, - підкреслив Грицак. Також, за його словами, Старков одружений. Дружина — Старкова (Овсяннікова) Лариса Володимирівна, 1978 р.н., працює техніком відділу організації виробництва однієї з військових частин Збройних сил Росії.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КамАЗ» з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні «майор», а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що в Україні немає російських військових.