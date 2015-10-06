В аеропорту "Бориспіль" сьогодні починає працювати нова поліція

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається в повідомленні, 80 поліцейських працюватимуть у чотири зміни - по 20 правоохоронців у кожній. Їхнє завдання – охорона громадського порядку в терміналі Д, на привокзальній площі та робота на трасі Київ – Бориспіль.

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За даними прес-служби, у терміналі Д для працівників патрульної служби облаштовано кімнату для Чергової частини та кімнату для відпочинку. У складі зміни перебуватиме два автопатрулі. Один з них об’їжджатиме привокзальну площу та контролюватиме, щоб водії не припарковували машини у невстановлених місцях. Другий – убезпечуватиме трасу Київ – Бориспіль, йдеться в повідомленні.

Окрім того, 6 жовтня стартує набір кандидатів до Патрульної служби м. Борисполя та Бориспільського району. Анкети всі охочі зможуть подати в Бориспільському будинку культури, що на вул. Радгоспній, 1, наголосили у прес-службі.