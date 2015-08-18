Кабмін вніс до Ради законопроект про Єдиний держреєстр військовозобов'язаних

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Згідно з проектом закону, Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для накопичення, зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення військового обліку громадян України військовозобов’язаних (призовників).

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх військовозобов’язаних (призовників). Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

Основними завданнями Реєстру є: ведення військового обліку громадян — військовозобов’язаних (призовників); планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Зазначається, що держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

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Розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних сил України.

Органом адміністрування Реєстру є обласний військовий комісаріат, оперативні командування (в межах повноважень за військово-адміністративним поділом території України) та уповноважений розпорядником Реєстру структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України.

Органом ведення Реєстру у районах є районний військовий комісаріат.

Згідно із законопроектом, військовозобов’язаний (призовник) має право: отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та про відомості щодо себе, які внесені до Реєстру; звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису щодо себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

Крім того, військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні та службові дані, які вносяться до Реєстру.

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Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпняу Міноборони заявляли, що планують до кінця року закінчити створення Єдиного держреєстру військовозобов’язаних.

Створення такого реєстру дозволить Міноборони ефективно запобігти спробам громадян ухилятися від військової служби.

Для наповнення інформаційної бази будуть використані дані фіскальної, прикордонної, міграційної служби, а також реєстру виборців України.