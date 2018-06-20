У київському кафе вибухнув пристрій для приготування курей-гриль (фоторепортаж)

9 травня, в 14.02 у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 100-А в кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль стався вибух побутового газу з подальшим горінням.

Травми різних ступенів тяжкості отримали 12 відвідувачів кафе і перехожих, з них 4 – у важкому стані. Такі уточнені дані повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС у м. Києві.

У 14.45 пожежу було ліквідовано.

Як повідомили в управлінні, вибух стався в результаті витоку газу з одного з двох газових балонів, які використовували для приготування курей.

Від пожежі в кіоску з курми вщент згоріла торгова точка з продажу мобільних телефонів, що знаходилася поряд, повідомили у столичному ГУМНС.

На місці події працювали співробітники з 6 пожежних частин Києва, зокрема 9 пожежних автомобілів.

Київська влада проведе рейд – перевірку всіх малих архітектурних форм (МАФів), де встановлені газові пристрої. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, перевірку буде проведено у зв’язку з інцидентом, що трапився у Святошинському районі столиці.

«Дрібний прибуток всюдисущих продавців шаурми не може стояти вище від здоров’я та безпеки киян. Тому уже завтра ми проведемо рейд і закриємо усі кіоски, де порушуються правила техніки безпеки», - сказав Д.БАСС. За його словами, столична влада покладе край злочинній практиці районних чиновників, які видають направо і наліво дозволи на встановлення МАФів і не надто переймаються, чи потрібен поряд зі станцією метро такий вибухонебезпечний кіоск.

«Інцидент у Святошинському районі ще раз засвідчив – міська влада повинна мати більше повноважень для впливу на районні адміністрації, аби у районах не допускали подібного нехлюйства», - зазначив Д.БАСС.

Фото Олександра Синиці / УНІАН