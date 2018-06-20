Кіркоров і Сердючка провели Ані Лорак на Євробачення

"Музичні проводи" Ані Лорак на Євробачення-2008 влаштувала в суботу ввечері Національна телекомпанія України. Захід обставили з пафосом – прямісінько на Майдані Незалежності, з прямою телетрансляцією та з купою артистів, які навперебій бажали нашій Кароліні вдалого виступу в Сербії. Як відомо, пісенний конкурс пройде 20–24 травня в Белграді, куди Лорак прилетить за десять днів до Євробачення – і за цей короткий проміжок часу постарається закохати в себе всю Європу...

Концерт на Майдані, очевидно, мав стати своєрідною генеральною репетицією "євробаченського" виступу Лорак. У супроводі чотирьох танцівників артистка виконала Shady Lady – запальний хіт ("виробництва" Філіпа Кіркорова), з яким і підкорюватиме примхливу Європу. Спеціально для такої нагоди – провести Кароліну на нелегкий європейський шлях – прибув до Києва і сам автор композиції – Філіп Сонцесяйний. Відкатавши на Майдані (звісно, під фонограму) дві пісні, Кіркоров укотре закидав нашу красуню компліментами. А ще – знову нагадав, що просто-таки впевнений у вдалому виступі Лорак.

Уже після Кіркорова зі своїми побажаннями на сцену Майдану посипались і українські артисти, навперебій запевняючи, що вірять у нашу перемогу. Найцікавішу ж фразу кинула срібна призерка торішнього Євробачення Вєрка Сердючка. "Я тут проводила з Ані Лорак тренінги, – жартома ділилася зі сцени артистка. – І нагадала їй, що нам їхнє мєсто – до одного мєста". Себто головне, мовляв, не перемога, а участь.

Попри це заїжджене правило, налаштована наша конкурсантка рішуче. Уже після концерту, на прес-конференції в УНІАН, Лорак не втомлювалася повторювати, що відчуває зараз велику відповідальність, адже хоче виправдати любов українських глядачів, які вболіватимуть за неї. Бажання, зрештою, цілком зрозуміле – особливо після невдалого для тієї ж Лорак національного відбору 2005-го, коли замість неї на Євробачення просто відрядили гурт "Ґринджоли". До слова, ще тоді Лорак запевняла, що на Євробаченні її більше не побачать...

– Зараз хочу тільки виспатись, добре наїстися, вийти на сцену – і заспівати таку чудову пісню! – ділилася на прес-конференції співачка. Додала, що їде на конкурс не лише як учасниця, а і як Посол доброї волі ООН з питань боротьби з СНІДом. Спеціально з цього приводу команда Лорак представить у Белграді перший в історії Євробачення комікс – щось на кшталт Shady Lady (тобто "Загадкова леді") проти "містера СНІД". Звісно, підготувала наша команда й цікаві, барвисті промоматеріали, якими рекламуватимуть в сербській столиці українську учасницю.

– Скільки валіз повезете до Белграда? – поцікавилися в Лорак журналісти.

– Я навіть не уявляю, скільки їх має бути – мабуть, зо три-чотири, – відповіла співачка. – Це ж треба стільки набрати взуття, аксесуарів, косметики... Хочу там вражати всіх щодня! На мене звертатимуть увагу, бо вже сьогодні можна з упевненістю сказати – ми фаворити!

17 травня українська делегація влаштує у рамках Євробачення гучну вечірку з національним колоритом. Зокрема, Лорак обіцяє заспівати на вечірці багато українських пісень. А от спілкуватиметься в Белграді виключно англійською – мовляв, "ми ж таки в гості їдемо".

– Під час моїх промотурів по Європі всі дуже дивувалися, що я вільно, без перекладача спілкуюся англійською, – похвалилася Ані. – Та я ж хочу показати, що ми європейська держава, яка розвивається. У нас не в шароварах ходять!

– Але ж торішня переможниця Євробачення, сербка Марія Шерифович, співала на конкурсі своєю рідною мовою, а не англійською? – допитувалися в Кароліни.

– Її пісня називалася "Молитва", а молитися треба тільки рідною мовою, – парирувала артистка. – Я теж "Отче наш" читаю тільки українською. Але моя "Shady Lady" – це більш танцювальна пісня. Головне, що сама я – українка, з Буковини. Але обіцяю, що в Сербії ми покажемо шоу справді європейського рівня.

Щодо ролі Філіпа Кіркорова в підготовці Ані Лорак до конкурсу, то співачка вкотре наголосила, що російська зірка її не продюсує.

– Філіп Кіркоров не везе мене на Євробачення, – акцентувала Кароліна. – Він – автор пісні, яку я там співатиму. Щоправда, Філіп дуже допомагав мені, запрошував на свої концерти як гостю. Кіркоров – це справді сильний гравець у нашій команді, але він мене не продюсує. Я самостійна співачка.

До прогнозів щодо місця на конкурсі Лорак ставиться більш ніж обачно.

– Які ваші плани після перемоги? – запитали в неї.

– Давайте все-таки зачекаємо, – відповіла співачка. – На все воля Божа. Своїх конкурентів я поки не аналізувала – не було на це часу. Думаю, придивлюся детальніше вже на місці. На Євробаченні три хвилини на сцені можуть вирішити все!

Нагадаємо, що Ані Лорак виступатиме в другому півфіналі Євробачення 22 травня під номером 4. перший півфінал пройде 20-го, а фінал – 24 травня. Цьогорічний конкурс стане "наймасовішим" за всю свою історію – у ньому візьмуть участь виконавці з 43 держав.

Тетяна Данилова