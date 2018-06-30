Чи з’являться в Україні автобани?

Під Євро-2012 обіцяють багато: нові готелі і стадіони, реконструйовані аеропорти і морські порти, а ще відремонтовані та нові дороги. Чи отримає Україна нарешті швидкісні автобани? Коли буде закінчено будівництво великої окружної дороги навколо Києва і чи не становить цей проект екологічної загрози? На ці та інші запитання відповів голова Укравтодору (Державної служби автомобільних доріг України) Петро Кравчук.

Петре Костянтиновичу, Ви заявляли, що перша черга великої окружної дороги буде закінчена до Євро-2012, але деякі експерти кажуть, що терміни закороткі для такого масштабного будівництва і Укравтодор не встигне реалізувати задумані плани.

Ми налаштовані оптимістично. Ця дорога, як її називають, “перша черга”, має бути збудована. Що нам може завадити це зробити, так це тільки брак фінансування. А потужностей і можливостей у нас достатньо. Першу частину від Ковельської розв’язки і до Борисполя ми плануємо побудувати до 2012 року.

А хіба зараз існує загроза припинення фінансування?

Зараз усе домовлено. Є добра воля Кабінету міністрів і прем’єра, поставлено чітке завдання. Ми йдемо за графіком. Цього року виділено кошти на закінчення проектування дороги – це 113 млн. грн. І ми вже почали в цьому році будувати північне кільце: від Борисполя навколо Броварів і до міста Українки. На будівництво північного кільця буде освоєно порядку 200 млн. грн.

Багато ділянок, де пролягатиме велика окружна, перебувають у приватній власності. Що вже зроблено для відчуження цих земель і як реагує громадськість?

Ми цікавимося цим питанням. Народ реагує з розумінням. І всі з нетерпінням чекають, коли Верховна Рада проголосує за закон про вилучення земель у власність держави.

У вас є чіткий план, де пролягатиме дорога. Якщо раптом хтось із власників ділянки не погодиться її продавати, Ви ж не будете змінювати план. Як у такому разі домовлятиметеся з людьми?

Якщо є закон, що ви повинні за використану енергію за місцем проживання платити приміром 0,4 копійки, тож якщо ви не заплатили, вас ведуть до суду. Так і в цьому випадку. Якщо буде закон, то люди будуть з розумінням ставитися і його виконуватимуть. І будуть враховувати не лише те, що “я хочу”, а й те, що потрібно для держави.

Зараз починають активно скуповувати ділянки, де пролягатиме майбутня дорога, причому втридорога. Серед населення побутує думка, що держава все одно викупить їх за будь-яку ціну. Укравтодор може якось впливати на цей процес перепродажу?

Ми впливаємо. Усі міські адміністрації, селищні й сільські ради, де проходитиме велика окружна дорога, отримали від нас лист-повідомлення: ми попросили заборонити продаж, всіляке відчуження, розпаювання землі. І це стосується не тільки великої окружної дороги, а й усієї мережі доріг України. Тому що сьогодні є аферисти, які кажуть, мовляв, вам держава заплатить. А я хочу офіційно сказати: люди добрі, не слухайте це. Буде закон, буде тарифна ставка, за якою держава відшкодовуватиме земельні ділянки, і сьогодні ви можете просто попасти в тенета, коли віддасте все те, що заощадили, і будете ошуканими. Цього треба остерігатися. І я б сьогодні просив ЗМІ – на цьому наголошувати. Не тільки розказувати про те, що платять гроші, а й про те, що реально може чекати людину. Буде кошторис, і за тим кошторисом держава відшкодовуватиме – ні копійки більше, ні копійки менше. Так, як робиться в усьому світі.

А нова дорога буде платна чи безплатна?

Якщо ми знайдемо концесіонера, який візьме в концесію цю дорогу, то зрозуміло, що вона буде платна. На сьогодні держава не має таких коштів, щоб збудувати цю дорогу й утримувати її. Ми будемо шукати інвестора. Проект великої окружної дороги вже розісланий і розданий усім потенційним інвесторам.

Я хочу сказати, щоб люди не лякалися, не думали – якщо в нас буде концесійна дорога, то по ній, коли не заплатиш 10 доларів, і кілометра не проїдеш. Ми ставимо умови, щоб приватний і соціальний транспорт мали певні пільги, щоб пільги мали мешканці Києва та Київської області. Ця плата буде більш спрямована на транзит. Буде прийнято таке рішення, яке не витрясе останнє з українського громадянина, котрий їхатиме по цій дорозі.

Чи планується будівництво якоїсь інфраструктури в рамках великої окружної дороги, чи це вже наступний етап?

Це питання теж входить до компетенції Укравтодору. На сьогодні ми плануємо і реконструкцію, і капітальний ремонт доріг таким чином, що жодна ділянка дороги не буде прийнята в експлуатацію, якщо там не буде стоянок і місць відпочинку, де можна з’їхати, випити кави, поїсти і просто походити на свіжому повітрі.

Провівши аналіз, ми помітили жахливий момент: де вже проведена реконструкція дороги, там дуже зростає аварійність і смертність. Коли водій їде по дорозі, де є ями, він там не спить, а коли виїхав на хорошу дорогу, – то і на сон тягне.

Через будівництво дороги право бути проданими отримали й лісові угіддя, які раніше були заборонені до відчуження. Вирубують ліси Макарівського і Київського лісгоспів. Чи не становить будівництво великої окружної екологічної загрози для Києва і Київської області?

Так, сьогодні вирубується частина лісу для того, щоб зробити коротше сполучення і швидше розвантаження певної ділянки дороги. Буває, сільська рада або громада, підбурена тією чи іншою політичною силою, виходить і каже: от ви вирубуєте ліс, розширюєте дорогу, ви такі-сякі... Але коли ми зробимо хорошу дорогу й захистимо ті ділянки, які проходять через населені пункти або біля них, коли знімемо ті пробки, де постійно стоять машини і просто газують, то люди одразу відчують переваги автостради. Сьогодні проблема в іншому: ми створили пробки, де вічно стоїмо...

А як Ви ставитеся до заборони в’їзду вантажівок у Київ?

З одного боку, це розумне рішення, це розвантаження доріг. Але з іншого боку, виїдьте на околицю міста, де на дорозі просто неба стоять тисячі вантажних автомобілів... Люди звикли, що на дорозі не повинно нічого стояти. І це нормально. А ми зробили затори.

Нема людям де поїсти, де відпочити, нема жодних зручностей. Але на це ніхто не зважає...

Та це можна вирішити зовсім іншим шляхом. Покращити транспортне сполучення по місту Києву, зробити нормальні розв’язки, і питань не буде. На сьогодні з Укравтодору зняли 1 млрд. 200 млн. грн., які мали бути використані цільовою програмою на дороги, і віддали місту Києву на будівництво мосту. Якщо б сьогодні мер Києва поставився з розумінням до розв’язання проблеми доріг, то передусім мала б бути профінансована і зроблена така розв’язка. Якщо буде розв’язка, зніметься питання пробок. Тож не треба зупиняти транспорт на в’їзді, а треба робити розвантаження, треба поліпшувати дороги.

Микола Рудьковський, перебуваючи на посаді міністра транспорту, заявив, що протягом 2008–2009 років буде побудовано автобан Львів–Луганськ, який з’єднає Західну і Східну Україну. Чи почалася розробка цього проекту і чи справді він буде реалізований?

Будь-які ідеї, які попередники хотіли втілити, – це дуже добре... Але я можу констатувати, що, на превеликий жаль, на сьогодні ми тільки на стадії техніко-економічного обґрунтування.

По секрету скажу, що під Євро-2012 ми, може, виб’ємо й туди кошти і зробимо цей відрізок дороги. Ми зацікавлені в цьому проекті і будемо вживати всіх заходів для того, щоб ця дорога була зроблена. І не тільки ця, а й Рені–Одеса, Одеса–Київ, Ягодин–Київ. Ми зацікавлені, щоб усі дороги ставали кращими, підвищувалася їхня категорія і було менше проблем для мешканців, котрі живуть біля цієї дороги.

На велосипеди зараз пересідає все більше українців. У Європі для велосипедистів створені всі умови. У Києві існує тільки одна велодоріжка. Дорожники у своє виправдання мають застаріле виправдання: вузькі дороги. Але в регіонах дороги дозволяють будівництво велодоріжок. Що ж стає на заваді?

Зростання кількості велосипедистів – це дуже гарна тенденція. І я хочу закликати всіх, хто може і має можливість пересісти з автомобіля на велосипед, це робити. До речі, мій колега в парламенті, де я був, Микола Томенко, уже пересів, і, сподіваюся, що найближчим часом уся фракція БЮТ пересяде на велосипеди і їздитиме в Верховну Раду.

Щодо будівництва велодоріжок... Це є комунальна власність, і я можу просто побажати мерам міст, головам сільських та селищних рад звернути на це увагу, знайти кошти в місцевих бюджетах і в розбудові місцевих комунальних доріг передбачити велосипедні доріжки, щоб люди могли пересісти з автомобіля на більш чистий, екологічний транспорт.

За грубими підрахунками, щодня КПП на трасі Київ–Житомир в обидва напрямки перетинає близько 100 тис. автомобілів. Якщо побудувати автобан і брати за проїзд приміром 5 грн., то це вже буде 500 тис. грн. на день. Тож чи не варто будувати платні автобани європейського рівня?

Така ідея є. На сьогодні у світі існують концесійні дороги, де заходить інвестор, встановлюється плата за проїзд, і це називається автобан, який дає можливість швидше пересуватися. Якщо буде концесійна дорога і прийде інвестор, він прийде під певні умови. За європейськими стандартами поряд з автобаном має бути побудована безкоштовна дорога, альтернативна. При складанні договору або при передачі певної земельної ділянки концесії на будування дороги зазначаються умови: або інвестор бере на себе зобов’язання зробити альтернативну дорогу, або держава бере на себе ці зобов’язання і віддає концесіонерові відрізок дороги під плату.

І наостанок: Тимошенко сьогодні повідомила, що за результатами перевірки КРУ у діяльності “Укравтодору” в 2007 р. виявлено порушень на 500 млн. грн. Чи погоджуєтеся Ви з результатами перевірки і якщо так, то чи могли Ви не помічати зловживань такими великими сумами?

Зараз у нас дійсно працює КРУ. На минулий четвер була виявлена сума в 500 млн. грн., на сьогодні вона вже збільшена. Поки йде перевірка, поки йдуть перерахування, я не хотів би коментувати ні прем’єра, ні КРУ, яке займається виявленням зловживань або порушень кошторису.

Ми не могли помічати цих порушень, тому що вони були зроблені в 2007 р. і освоєння цих коштів і виконання робіт відбувалося тоді. Для виявлення зловживань існують правоохоронні органи і КРУ. Торгова палата нас теж перевіряла і виявила багато зловживань.

Хто винен - дає оцінку суд. Я не можу звинувачувати ту чи іншу людину, того чи іншого посадовця, який, можливо, зловживав своїм становищем. Є багато підрозділів, де могли бути зловживання: певні інститути, які роблять кошторис, які проектують, які відводять земляні ділянки.

Я згідний, що порушення були, але коментувати цього не хочу.

Розмовляла Анна Ященко