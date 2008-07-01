Тимошенко: КРУ виявило в Укравтодорі порушень на півмільярда

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стурбована порушеннями в “Укравтодорі”, які виявило Контрольно-ревізійне управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що за результатами перевірки КРУ діяльності “Укравтодору” в 2007 році виявлено порушень на 500 млн. грн. «Вони (КРУ - УНІАН) тільки почали перевіряти, і вже на сьогодні день ми маємо майже півмільярда гривень, витрачених нечесно… Ми маємо на півмільярда робіт, які проведені за істотно завищеними цінами, або взагалі списані, і роботи не зроблені», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що це результати лише декількох місяців перевірки.

Прем`єр заявила про необхідність введення нових стандартів якості виконання дорожніх робіт, а також законності витрачання на них коштів.

Вона нагадала про кримінальну відповідальність за незаконне використання коштів і підкреслила, що уряд ретельно стежитиме за якістю виконання ремонтно-будівельних дорожніх робіт, а також за законністю використання коштів на ці цілі.