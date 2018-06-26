Вантажівки підійшли до Києва: чи вдасться окупувати столицю?

Міжнародні перевізники дотрималися свого слова і зранку 8 липня, як і обіцяли, влаштували страйк під стінами КМДА, лишивши фури на під’їзді до Києва. У білих бейсболках з написом “AsMAP”, що позначало їхню належність до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, декілька сотень водіїв та власників вантажівок пікетували будівлю Київради, тримаючи в руках плакати з лозунгами: “Рівні умови українським і іноземним перевізникам”, “Україна – транзитна держава, а не князівство Черновецького”, “Спочатку місце для стоянки, а потім заборона руху”, “Досить експериментів над українськими перевізниками”.

Таким чином перевізники протестували проти розпорядження КМДА щодо заборони в`їзду до Києва вдень вантажного транспорту.

Ще 19 червня АсМАП заявила, що на 8 липня запланована масштабна акція протесту в Києві. Планувалося провести мітинги і демонстрації під стінами Кабміну, Мінтрансу і КМДА, а на під`їздах до Києва задіяти і фури. Очікувалося, що акцію підтримає більшість перевізників з усіх регіонів України, а також Всеукраїнська асоціація автоперевізників. Але Тимошенко пішла на переговори і пообіцяла вирішити всі спірні питання, тож АсМАП відмовилася від пікетування Кабінету міністрів і міністерства транспорту і всі свої людські ресурси направила під стіни КМДА.

- Вимога у нас одна – відмінити заборону в’їзду в місто Київ для міжнародних автомобільних перевізників, - розповідає УНІАН президент Асоціації автомобільних перевізників України Леонід Костюченко. - І це не тому, що ми найкращі, хоча можливо ми і найкращі перевізники, найбільш організовані. Питання полягає в тому, що порушені міжнародні угоди цим розпорядженням мера Києва. В кожній угоді, яку підписав уряд з нашими партнерами Польщею, Молдовою, Німеччиною записано: “без обмеження руху транзиту”. А ми простоюємо і потім отримуємо ноти протесту від наших колег з інших асоціацій і міністерств транспорту.

Перевізники скаржаться, що через цю заборону їм постійно доводиться простоювати багато часу на в’їзді до Києва, а жодних умов для відпочинку не створено.

- При в’їзді до Києва немає жодної стоянки. Машини стоять прямо на дорозі, - обурюється учасник пікету Дмитро з Рівного. - Вони створюють ще більшу небезпеку, ніж коли вони їдуть. Якщо зараз ще літо і світло вдень, то взимку вже буде темно і ці машини водії просто можуть не побачити і в’їжджати прямо в них.

З ним погоджується і його колега Ігор, який займається міжнародними перевезенням 15 років.

- Такого ніде в світі нема. Мені ще пощастило - я стояв перед Києвом з боку Львова дві години, а люди по 10 стоять і без жодних умов.

- Дніпропетровськ і Дніпропетровська область мають в бюджеті 3,2 млрд. і будує об’їзні дороги, Донецьк будує. А мер Києва, який має бюджет 26 млрд грн., не хоче цим займатися, - зазначає Костюченко.

Існує у міжнародних перевізників проблема і з митницею. На території Києва знаходиться 64 митно-ліцензійних склади, на які доставляють вантаж, розвантажують, а потім вже розвозять по Києву. Але “зелене світло” для вантажівок на в’їзд до столиці вмикають лише о 8 вечора, коли ці склади вже закриті. І перевізник знову чекає до ранку, щоб тільки розвантажитися. Але зранку він знову ж таки не може виїхати і змушений чекати до вечора.

- І цей бідний водій приходить, кладе ключі, заяву і каже: “Я не можу працювати в таких умовах”. Ми хочемо, щоб до нас ставилися по-людськи, - ділиться наболілим Президент АсМАП.

До речі, міжнародні машини пускають на розмитнення, але через внутрішніх перевізників, які окуповують всі під’їзди до Києва, вони теж не можуть пробитися до митно-ліцензійних складів.

На компроміси типу руху з інтервалом в декілька годин у АсМАП не погоджуються, бо вже спробували працювати в такому режимі, але з цього нічого не вийшло, бо кожен автомобіль рухається по договору, де записується час і місце доставки.

- В автомобілі є така “шайба” – топограф, і він пише, коли рушив автомобіль, яка швидкість, який час руху, - розповідає Костюченко. - Через 4 години 15 хв. він повинен зупинитися і відпочити, через 8 годин він повинен відпочити вже дві години і т. д. А він потрапив до Києва і стоїть, хоча по “шайбі” йому вже потрібно рухатися. І коли він виїжджає за кордон, то там стоїть інспектор, який каже: “Ти порушив режим праці і відпочинку”. В поляків це коштує 3000 злотих, десь $1200. І водій, який промучився, простояв, він ще там заплатить штраф, бо порушив режим. Не за своєю волею, а за волею цього пана Черновецького. Хай він сяде на свій автомобіль і постоїть на сонечку без кондиціонера годин 5, тоді може він нас зрозуміє.

Перевізники запевняють, що акція буде безстроковою.

- Якщо доведеться, ночуватимемо, напевно, підженемо сюди автомобілі, щоб було де ночувати, - розповідає УНІАН член страйкового комітету АсМАП Валерій Черненко. - У нас основні люди стоять на трасах сьогодні. Ми плануємо, у разі продовження акції, перевезти сюди водіїв, які там, це буде близько 5 тисяч осіб. Ну, і зараз їдуть ще з різних регіонів люди, щоб взяти участь у цій акції.

На під’їзді до столиці є понад 1500 автомобілів. І їх кількість зростає.

- У нас там вже інтернаціонал: стоять поляки, росіяни, німці, - жартує Костюченко.

Через зупинені на підходах до Києва машини вже утворилися затори на Одеській трасі, Харківському шосе, Житомирській трасі, у бік Ірпеня і т.д. Машини стоять в два ряди, але поки що не блокують руху, залишаючи одну смугу для проїзду.

До протестувальників поки жодний представник столичної влади не вийшов. Але перший заступник голови КМДА Денис Басс вже призначив брифінг на тему: “Обмеження в’їзду вантажівок – позитивний ефект для Києва”. Виходячи з оптимістичності зазначеної теми, перевізникам марно сподіватися на розв’язання проблеми.

Анна Ященко