В Україні декомунізовано майже 700 населених пунктів і чекають своєї черги ще 300 – Порошенко
В Україні декоммунизированы майже 700 населених пунктів та 15 районів і чекають своєї черги ще 300 населених пунктів та 11 районів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» у Києві.
Глава держави зазначив, що на смітник історії Компартію відправив сам український народ, не допустивши її до парламенту під час демократичних виборів.
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«Наразі шістьма постановами Верховної Ради перейменовано 688 населених пунктів та 15 районів. Упродовж останніх півтора року в обласних центрах України було змінено назви понад тисячі вулиць», - заявив президент.
«Своєї черги чекають ще 11 районів та майже 300 населених пунктів, із них два – обласні центри. Чи припустимо, щоб великі й славні міста України носили імена більшовицьких катів Кірова, Дзержинського, Петровського?», - зазначив Порошенко.