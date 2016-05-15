В Україні декомунізовано майже 700 населених пунктів і чекають своєї черги ще 300 – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» у Києві.

Глава держави зазначив, що на смітник історії Компартію відправив сам український народ, не допустивши її до парламенту під час демократичних виборів.

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«Наразі шістьма постановами Верховної Ради перейменовано 688 населених пунктів та 15 районів. Упродовж останніх півтора року в обласних центрах України було змінено назви понад тисячі вулиць», - заявив президент.

«Своєї черги чекають ще 11 районів та майже 300 населених пунктів, із них два – обласні центри. Чи припустимо, щоб великі й славні міста України носили імена більшовицьких катів Кірова, Дзержинського, Петровського?», - зазначив Порошенко.