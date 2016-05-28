У Львові презентували знак лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного фонду Івана Франка.

«Я син народу, що вгору йде» – такі слова викарбовано на знаку Лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка. Знак Лауреата являє собою круглу медаль з вушком діаметром 30 мм, вагою 24 грами виготовлену із золота 375 проби в якості proof-like. Ткана стрічка у синьо-жовтих тонах з елементом традиційної вишивки кріпиться на металевій вставці із зображенням пера та лаврового листка. Знак виготовлений київською компанією ТОВ «Герольдмайстер» на замовлення Міжнародного фонду Івана Франка.

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Автор ескізу знаку канадський художник, українського походження Олег Лесюк – голова Української Спілки Образотворчих Мистців Канади, член Національної Спілки Художників України і Асоціації Скульпторів Канади.

Ескіз знаку був створений з урахуванням робіт студента Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Дмитра Кругляка із м. Запоріжжя, та члена Спілки колекціонерів України Сергія Литвина з Полтави, які взяли участь у конкурсі на кращий ескіз знаку Лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка.

Знак разом із грошовою премією вручатиметься переможцю премії 27 серпня 2016 року, на батьківщині Великого Каменяра – в місті Дрогобич. Крім золотого знаку, переможцю премії буде вручено грошову винагороду, у 2016 році призовий фонд становить п’ятсот тисяч гривень.

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Переможці Міжнародної премії ім. Івана Франка будуть визначені у двох номінаціях: за вагомий внесок у розвиток україністики та за визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук.

У презентації знаку взяли участь: внук Івана Франка та голова правління Фонду Роланд Франко.

Як відомо, Міжнародна премія Івана Франка є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків та значних заслуг науковців в галузі суспільних наук та україністики.