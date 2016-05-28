Ситуація на Донбасі загострилася, але "серйозних активних дій" не очікується – Муженко

Про це він повідомив в інтерв’ю УНІАН.

«Ситуація контрольована, але має тенденцію до загострення – збільшилася кількість обстрілів з важкого озброєння, артилерії, чого раніше не було. Це - елемент тиску на Україну. Ми на сьогодні не передбачаємо серйозних активних дій – для цього потрібно провести низку підготовчих заходів, перегрупування, створення відповідних угруповань - ми зараз поки цього не бачимо, але обстановка має тенденцію до загострення», - констатував начальник Генштабу.

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Муженко ствердно відповів на запитання, чи був долучений Генштаб до плану щодо забезпечення безпеки на Донбасі, який не так давно був переданий українською стороною Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

«Так, ми надали свої пропозиції щодо заходів, спрямованих на стабілізацію обстановки на лінії зіткнення, і низку наших пропозицій було враховано. Це стосується і можливого розведення сторін на деяких ділянках, це стосується припинення вогню, є пропозиції щодо контролю ОБСЄ за відведеним озброєнням у відповідних районах, щодо вільного переміщення груп СММ на контрольованих та неконтрольованих територіях. Також мова йде про виставлення додаткових постів на лінії розмежування, особливо в гарячих точках, та про цілодобовий контроль на лінії», - деталізував він.

Крім того, за словами начальника Генштабу, були надані пропозиції і щодо розмінування.

«На сьогодні на п'яти ділянках розмінування ми вже завершили, на чотирьох практично завершуємо, три ділянки залишаються проблемними. На жаль, на них немає можливості повністю відновити інфраструктуру у зв'язку з тим, що періодично здійснюються обстріли. І це не дає можливості бригадам працювати над її по відновленням», - пояснив Муженко.

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Щодо можливої кількості людей у поліцейській озброєній місії ОБСЄ в разі ухвалення позитивного рішення, начальник Генштабу сказав: «Це повинно бути кілька тисяч».

Повний текст інтерв’ю можна прочитати на сайті УНІАН.