У ГПУ закликали міжнародні організації звернути увагу на утримання українських полонених

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час позапланової перевірки слідчого ізолятора Служби безпеки України в Києві за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та голови СБУ Василя Грицака.

"Останнім часом ми отримали ряд заяв від міжнародних правозахисних та міжнародних інституцій щодо проблем з їх (представників так званих "ДНР" та "ЛНР") утриманням, тому почали з перевірки Київського ізолятора", - зазначив Луценко.

"В цьому випадку ми також хотіли б звернутися до міжнародних правозахисних організацій з тим, щоб вони не менш об’єктивно звертали увагу на умови утримання наших військовополонених, бо їх утримують в підземеллях шахт, в інших катівнях, де умови не схожі на ці абсолютно", - додав генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків здійснення тортур як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.

"Стосовно точних цифр… можу сказати, що ми задокументували обвинувачення щодо сотень випадків тортур", - зазначив Шимонович.

За його словами, йдеться про випадки на території, яка контролюється озброєними бойовиками, але також і про певні випадки, які сталися на території, контрольованій урядом України.