У ГПУ закликали міжнародні організації звернути увагу на утримання українських полонених
Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав міжнародні правозахисні організації звернути увагу на умови утримання українських військовополонених на тимчасово окупованій території Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час позапланової перевірки слідчого ізолятора Служби безпеки України в Києві за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та голови СБУ Василя Грицака.
"Останнім часом ми отримали ряд заяв від міжнародних правозахисних та міжнародних інституцій щодо проблем з їх (представників так званих "ДНР" та "ЛНР") утриманням, тому почали з перевірки Київського ізолятора", - зазначив Луценко.
"В цьому випадку ми також хотіли б звернутися до міжнародних правозахисних організацій з тим, щоб вони не менш об’єктивно звертали увагу на умови утримання наших військовополонених, бо їх утримують в підземеллях шахт, в інших катівнях, де умови не схожі на ці абсолютно", - додав генпрокурор.
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Як повідомляв УНІАН, 3 червня помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків здійснення тортур як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.
"Стосовно точних цифр… можу сказати, що ми задокументували обвинувачення щодо сотень випадків тортур", - зазначив Шимонович.
За його словами, йдеться про випадки на території, яка контролюється озброєними бойовиками, але також і про певні випадки, які сталися на території, контрольованій урядом України.