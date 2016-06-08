У МЗС підтверджують смерть двох українських моряків, знайдених на судні у Стамбулі

Про це УНІАН сказала представник Департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак.

"Станом на зараз я можу прокоментувати тільки те, що наше Генеральне консульство підтверджує факт смерті двох українських моряків", - заявила Старак.

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При цьому, за її словами, деталі та обставини з'ясовують представники турецької поліції.

Як повідомляв УНІАН, за інормацією турецьких ЗМІ, двох українських моряків було знайдено мертвими на судні, яке проходило технічне обслуговування на верфі Тузла у Стамбулі.

Українців знайшли на кораблі Amapoa, який ходив під прапором Мальти. Це судно прибуло для ремонтних робіт сьогодні, 8 червня. Тіла 33-річного та 34-річного моряків знайшли працівники верфі та повідомили про це в поліцію.