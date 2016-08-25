НАБУ розслідує купівлю лісу фірмою сім'ї Авакова за часів його губернаторства

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду м. Києва. В кінці грудня 2005 року РДА та «Інвестор» уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 6322083000:04:000:0363) несільськогосподарського призначення на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, повідомляють "Наші гроші".

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Ця земля з 2001 року була в оренді у «Інвестора» – на ній розташовувався оздоровчий табір «Лісова стежка». В 2006 році «Інвестор» перепродав ділянку своєму дочірньому підприємству «Інвестор Еліт Буд».

У квітні 2016 року “Центр протидії корупції” через суд змусив Генпрокуратуру порушити кримінальне провадження.

З матеріалів суду відомо, що на почату липня НАБУ зареєструвало кримінальне провадження №42016000000001753 про незаконний продаж згаданої землі. В своєму клопотанні детектив вказав, що за нормами Земельного кодексу та постанови уряду перед продажем ділянки мав бути розроблений та затверджений проект землеустрою для відведення. Але Дергачівська РДА таких рішень не приймала, а відразу ж розпорядженням від 26.12.2005 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення АТ «Інвестор» вирішила здійснити продаж земельної ділянки.

Крім того, частина ділянки площею 7,74 га знаходиться у межах с. Лісне і розпоряджатися нею мала право лише сільрада. Інша частина ділянки площею 7,1 га відноситься до земель лісового фонду. І її розмір перевищив допустимий розмір (до 5 га) для передання таких ділянок у приватну власність.

НАБУ звернулося до суду за дозволом про доступ до документів, які зберігаються в Дергачівській РДА і стосуються відносин з АТ «Івестор». Суд це клопотання задовольнив.

42% акцій харківського АТ «Інвестор» належать дружині нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інні Аваковій, яка є головою наглядової ради підприємства. Ще 1,69% акцій належить сину міністра Олександру Авакову. Також майже 10% акцій володіє народний депутат Ігор Котвіцький, який фігурує в кримінальному провадженні НАБУ про незаконне виведення з України $40 млн.

В 2011 році прокуратура в суду змогла довести, що Дергачівська РДА перевищила повноваження при продажі 18,15 АТ «Інвестор». Але після зміни влади «Інвестор Еліт Буд» зумів відсудити ці рекреаційні землі. За даними «Слідство.Інфо», в 2015 ця земля була перепродана ТОВ «Лісова галявина». Її основний бенефіціар – Інна Авакова.

В 2005-2010 роках Арсен Авакова очолював Харківську обласну державну адміністрацію.