Аваков: боротьба з "бурштиновою мафією" продовжиться ще в двох областях

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

За словами Авакова, не дивлячись на більш 120 обшуків і затримання по "янтарному справі", повне коло осіб, задіяних у цьому бізнесі, значно ширше і його належить встановити.

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"Деяким вдалося виїхати за територію області, вони предметно цікавляться, кого це торкнеться, намагаються "проплатити" послуги висококласних фахівців для того, щоб дізнатися повне коло прізвищ, які відомі правоохоронцям", - зазначив Аваков.

Він також додав, що на сьогоднішній момент спецоперація по знешкодженню організаторів у Рівненській області, де ситуація була найбільш гострою, є першим кроком. На черзі - Житомирська та Волинська області.

Як повідомляв УНІАН, за словами генерального прокурора України Юрія Луценка, річний прибуток від нелегального видобутку бурштину в Україні дорівнює потребам військового бюджету.