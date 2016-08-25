Уповноважений з прав людини направила до Кривого Озера експерта для контролю розслідування

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав керівник секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини Богдан Крикливенко.

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Він зазначив, що конфлікт почався на побутовому рівні і було викликано поліцію. "Згідно з офіційною інформацією, обласною прокуратурою проводиться розслідування навіть за статтею 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство", - сказав Крикливенко.

За його словами, у справі йдеться про "пістолет для відстрілу куль". "Тип куль, і чи був там порох, чи не був, - це питання до експертизи. Але наразі дійсно підтверджується те, що один із працівників міліції нібито, як вони пояснюють це, з метою вгамування вже померлого, застосував зброю, яка дійсно не була табельною. Незрозуміло взагалі, які правові підстави використання цієї зброї", - зауважив керівник секретаріату уповноваженого.

Крім того, Крикливенко повідомив, що "наш колега перебуває там на місці". "За дорученням уповноваженого особисто наш експерт знаходиться там з метою, щоб не було приховування, щоб було об'єктивне розслідування, щоб не знищувалися документи", - сказав він.

Представник уповноваженого додав, що офіційна інформація поліції про подію була подана у "досить загально описовому форматі". "І про застосування цієї зброї, цього пістолета, навіть не вказано на сайті обласного управління поліції", - зауважив Крикливенко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня у Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що трьох поліцейських, які підозрюються у побитті чоловіка, затримано.

Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас направив у Криве Озеро, аби уникнути суспільного напруження, слідчу групу з числа слідчих слідчого управління прокуратури області на чолі зі своїм заступником.

Пізніше з’явилася інформація, що житель Кривого Озера Олександр Цукерман помер від вогнепальних поранень. Про це інформувало миколаївське видання Новости-Н, яке опублікувало копію висновку судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня. Згідно з опублікованою копією документа, причиною смерті стала "гостра внутрішня кровотеча, травматичне ураження серця". Повідомляється, що на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів із травматичного пістолета так званим "патроном Флобера". На думку експерта, на якого посилається видання, постріли були зроблені в упор. Дві кулі виявлено в серці, ще одна – застрягла у легкому.

Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що відділення поліції у Кривому Озері буде розформовано.