У Кривому Озері поліцейські били і стріляли в чоловіка в кайданках, троє вже затримані - Луценко

Про це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

"Троє врадіївських поліцейських, що підозрюються в жорстокому побиттю чоловіка у Кривому Озері, ще вчора затримані. Експертиза встановила, що, крім побоїв, поліцейський стріляв по закутому в кайданки з травматичного пістолету", - повідомив Луценко і додав, що сьогодні відбудеться суд з питання арешту.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий чинив опір, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та кайданки".

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня у Кривому Озері майже 200 місцевих мешканців пікетували прокуратуру та райвідділ поліції через загибель чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.

Тіло потерпілого для проведення судово-медичної експертизи було направлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз з метою встановлення реальної причини смерті.

Окрім того, у зв’язку із зазначеними подіями у приміщенні Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури відбудеться прийом громадян керівниками прокуратури та поліції «з метою встановлення інших фактів щодо неправомірних дій з боку працівників поліції».

Разом з тим місцеві ЗМІ повідомили, що шістьох поліцейських, які затримували загиблого, перевезли до Миколаєва заради їхньої безпеки. Люди, які зібралися біля відділку поліції, кидались на правоохоронців з кулаками, намагалися перекинути автозак, у якому вивозили поліцейських, але самосуду удалось уникнути.