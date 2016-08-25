Купрій: Профільний комітет ВР вимагатиме звіту Деканоїдзе у справі смерті затриманого жителя Миколаївщини

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови відповідного комітету, народний депутат з міжфракційного об’єднання УКРОП Віталій Купрій.

Разом з тим політик не виключив спротиву деяких членів комітету в питанні надання належної оцінки інциденту. В комітеті лише декілька людей мають справді рішучу позицію, наголосив народний депутат.

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«Ми однозначно ініціюємо питання звіту пані Хатії щодо цих подій, і за результатами звіту мають бути кадрові рішення. Якщо начальник нацполіції покриватиме своїх підлеглих, то буде ставитися питання і про її відповідальність, зокрема звільнення», – зазначив Віталій Купрій.

Як відомо, в ніч з вівторка на середу, 24 серпня, в смт Криве Озеро Миколаївської області стався конфлікт між водієм таксі і 32-річним Олександром Цукерманом. На місце прибули поліцейські та затримали Цукермана. Очевидці заявили, що при затриманні правоохоронці почали бити чоловіка, після чого була викликана швидка допомога. Медики констатували смерть затриманого. Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у затриманого також стріляли. За цим фактом затримані шестеро поліцейських. Нещодавно Хатія Деканоїдзе заявила, що вирішила розформувати відділення поліції в Кривому Озері.