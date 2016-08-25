Прокуратура просить для трьох поліцейських з Кривого Озера арешт без права застави

Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Миколаївської області.

За словами заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила, на даний момент встановлено, що троє співробітників поліції, які прибули на місце інциденту у ніч на 24 серпня, "мають безпосереднє відношення до смерті потерпілого і до перевищення службових повноважень".

"Що стосується інших, то на даний момент не встановлено достатніх даних, щоб ми обґрунтовано підозрювали їх у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня у Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що трьох поліцейських, які підозрюються у побитті чоловіка, затримано.

Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас направив у Криве Озеро слідчу групу на чолі зі своїм заступником.

За опублікованими у ЗМІ даними судмедекспертизи, житель Кривого Озера Олександр Цукерман помер від вогнепальних поранень.

Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що відділення поліції у Кривому Озері буде розформовано.