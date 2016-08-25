У Миколаєві невідомий поранив "ритуального" бізнесмена, поліція вважає обстріл "хуліганством"

В Миколаєві невідомий спричинив вогнепальні поранення місцевому мешканцю, який наразі госпіталізований.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції Миколаївської області, подія сталася 25 серпня біля будинку №138 по вулиці Потьомкінській. На місці події працює слідчо-оперативна група. Потерпілий доставлений до лікарні. Читайте такожУ Луцьку чоловік з ножем напав на начальника патрульної поліції, той обстріляв нападника Слідчим відділенням Центрального відділу поліції Миколаєва розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 КК України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Як повідомляють місцеві ЗМІ, потерпілий займався ритуальним бізнесом.

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