Колишній бранець сомалійських піратів застерігає від силового захоплення «Faina»

Українські моряки, члени екіпажу судна “Faina” вже другий тиждень перебувають в полоні сомалійських піратів. Їхні родичі і близькі приїхали до столиці просити владу втрутитися в ситуацію, розпочати переговори з піратами і допомогти повернути екіпаж до України.

- Це його перший рейс. Ніхто не знав, що він буде перевозити військову техніку. Якби я знала, я б його, звичайно, не пустила, - розповідає мати полоненого моряка Артема Гіржева з судна “Faina” Ольга Гіржева. - Ми дізналися, що корабель везе військову техніку, коли вони вже вийшли з Миколаївського порту. Ми були в шоковому стані, але вже нічого зробити не можна було.

Артем Гіржев – моторист, наймолодший член екіпажу. Йому лише 21 рік. Останній раз батьки виходили на зв’язок з сином більше двох тижнів тому: 15 вересня отримали від нього смс. Написав, що через декілька годин зв’язку вже не буде і додав, що скучає...

- Він дуже хотів піти в цей рейс. Він був такий задоволений! 21 рік, романтика... Поєднав романтичне і практичне в одній професії. І тут раптом...

На очі жінки навертаються сльози.

Про захоплення судна “Faina” батьки Артема дізналися з преси. З того часу втратили сон і спокій. Такий же стан у рідних і близьких ще 16 українських моряків, трьох росіян і одного громадянина Латвії, які перебувають на борту “Faina”. Ще один громадянин Росії, капітан судна Володимир Колобков, помер 28 вересня від крововиливу в мозок.

- Якщо не було б такого стресу, людина не померла б. Де гарантія, що завтра з іншими членами екіпажу не станеться того самого? У будь-яку хвилину комусь може стати зле, хтось потребуватиме допомоги і її не нададуть, - журиться Олена Присуха, дружина 2-го помічника капітана судна Олександра Присухи.

Судно під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна “Tomax Team Inc.”) було захоплене 25 вересня біля узбережжя Сомалі. На борту “Faina” знаходиться вантаж зі зброєю, зокрема 33 проданих Україною танків Т-72, зенітні установки, гранатомети та боєприпаси. Міністр оборони України Юрій Єхануров зазначив, що все це озброєння продавалося державною компанією “Укрспецекспорт” відповідно до міжнародних угод. Чому міністерство оборони не забезпечило належної охорони такого вантажу – питання, на яке ніяк не можуть знайти відповіді родичі полонених моряків.

- Коли це вантаж державний, то як можна було його відправити таким маршрутом? – обурюється Олена Присуха. - Навіть люди, далекі від судноплавства, знають, що ці води небезпечні. Вже був приклад “Lehmann Timber”.

Наразі пірати вимагають викуп у розмірі $20 млн. Про це заявила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова.

- На думку піратів це не є викуп. Це є штрафні санкції за провезення зброї в водах Сомалі, за забруднення вод Сомалі, за несанкціонований незаконний вилов риби і за те, що Сомалі доведена до гуманітарної катастрофи, - заявила Карпачова.

- Сьогодні це $20 млн. Вирішуйте це питання, поки це $20. Для цієї країни це не такі великі гроші. Їх можна знайти і потрібно знайти, - закликає Олена Присуха. - Пірати хочуть грошей. Це бізнес, їхній бізнес. Лише гроші допоможуть повернути додому екіпаж.

Український омбудсмен зауважила, що днями пролунали гарячі заклики з боку найвищих посадових осіб України до силового варіанту визволення судну з полону піратів.

- Я категорично висловлюю свій протест – це питання навіть не повинно обговорюватися за таких обставин. Ми це виключили навіть по “Леманн Тімбер”, де був цивільний вантаж. Я не виключаю, що силовий варіант розглядається з боку Кенії. Єдиний вихід – викуп. Іншого не дано, - наголосила Карпачова.

Не радить застосовувати силовий варіанту і капітан горезвісного “Леманн Тімбер”, захопленого сомалійськими піратами у травні цього року, росіянин Валентин Барташов. А він на цьому знається, як ніхто інший. Ніна Карпачова спілкувалася з Барташовим і він зазначив, що якщо на судні більше 9 піратів, силовий варіант без загибелі членів екіпажу неможливий.

- Ми хочемо попросити чиновників, які займаються цією проблемою: будь-ласка, ніякого силового захоплення, - закликає українських політиків мати полоненого стюарта Роланда Мгеладзе Олена Мгеладзе. - Для нас там перебувають найрідніші, найближчі, без яких нам наше життя вже буде непотрібне.

- Поки вони сказали, що члени екіпажу для них священні, тому що кожен коштує дуже дорого, - зазначає Олена Присуха. - Але вони в стресовій ситуації: навколо американські кораблі, кораблі європейського союзу, підходить російський, літають гелікоптери. Це їх виводить зі стану рівноваги. Часу немає.

Український омбудсмен також оприлюднила інформацію про власника судна “Faina”. Ним виявився громадянин Ізраїлю Вадим Альперін. Карпачова заявила, що вважає за необхідну участь судновласника в переговорах з піратами. На її думку, в цих переговорах також повинні взяти участь представники української держави, компанії "Укрспецекcпорт", яка є продавцем зброї, що знаходиться на борту судна, та компанії, що наймала екіпаж.

Зв’язку з екіпажем наразі нема. Пірати зауважили, що нададуть можливість поспілкуватися по телефону з моряками тільки після переговорів щодо викупу.

За останньою інформацією омбудсмена, запасів води і їжі для екіпажу залишилося на два тижні. “Але на цю воду, на цей провіант підсіли пірати”, - зауважила Карпачова.

- Сьома доба пішла. А нам досі здається, що ця проблема залишається проблемою наших сімей, - зазначає Олена Присуха. - Ні у кого немає зв’язку з екіпажем. Його і не буде доти, доки переговори мало-мальськи не просунуться. Ніхто не зацікавлений в цих переговорах, а пора вже зацікавитися, доки не прийшло справжнє лихо.

Анна Ященко