Економічна криза в Україні - це, виявляється, добре?

Чому зросла кредитна ставка? Які наслідки змін валютного курсу? Чим загрожує зупинка доменних печей на металургійних підприємствах? Ці та інші питання обговорювали експерти під час проведення круглого столу на тему: “Економічна депресія в Україні: симптоми, причини, наслідки”

Володимир Лановий, доктор економічних наук, екс-міністр економіки

ВАЛЮТНУ ПОЗИЦІЮ НЕ МОЖНА ПРИНОСИТИ В ЖЕРТВУ ІНФЛЯЦІЇ

У нас 9 років була криза, падіння виробництва. Вся економіка технологічно була неконкурентоспроможна. Зараз усі розводять руками: домна зупинилася, завод не має замовлень, уряд не допомагає. Ніхто зараз не допоможе цим підприємствам. Ми 8 років втратили, щоб провести модернізацію. Наші заводи тягли своє існування тільки завдяки низьким цінам на газ, електроенергію, транспорт. Металургія взагалі не платила податок на прибуток. Тенденція до того, що у нас поступово почне зупинятися виробництво в основних галузях, які дають замовлення іншим галузям.

Що стосується будівництва і нерухомості. Ну як можна було не розуміти що ця галузь зупиниться після ревальвації курсу? Всі наші інвестиційні зобов`язання з будівельниками оплачуються в доларовому еквіваленті. А Національний банк у першому півріччі узяв бахнув по долару, і хто тепер з доларами прийде в країну, де у нього перспектива 4,50 грн., 4 грн., а може і 3 грн.? Хто думав у нас в країні, що валютні потоки зміняться в світі, що не можна грати на ревальвацію гривні і на девальвацію долара? Уявіть, що ви розраховуєте купити за $200 тис. квартиру в Києві, а вам після перерахунку курсу на 10% або 15% треба $220 тис. або $250 тис. У вас що, є $50 тис. зайвих? У банках немає цих кредитів, тому що їм обрізали потік кредитів з-за кордону. Наш Нацбанк, бачте, вважав, що у нас надлишок долара. В уряду і Національного банку настала повна безтурботність: “Все буде в ажурі. У нас така гривня красива. Долари сюди підуть. Наші заводи продаватимуться”. Наші металургійні і хімічні заводи продають росіянам і крупним капіталам зі сходу, а наші бізнесмени, власники цих заводів поступово і тихо купують заводи в Америці, Данії, Австрії, Румунії, Хорватії і Австралії.

Валютну позицію не можна приносити в жертву інфляції. Ті, хто думає, що “покладемо” долар, “покладемо” гривню під велику ідею боротьби з інфляцією - нічого не досягнуть.

Якщо триватиме висока інфляція, що є першопричиною високої вартості кредитів (хоча це узурпаторська робота Національного банку - адже він збільшив процентні ставки, а не сама інфляція), не будуть люди нести гроші на депозит, вони купуватимуть пральні машини і ще щось наперед. Втікатимуть від грошей. Банки відчуватимуть нестачу депозитних ресурсів з внутрішнього ринку. Це буде банкрутство банків.

Наступного року ціни на газ виростуть. Енергоємні підприємства обов`язково почнуть зупинятися. Два роки ми витримали, “проковтнули” газ по $110, “проковтнули” по $170, але по $300 нашим підприємствам вже не “проковтнути”. Хочемо ми чи ні, але частина цих підприємств, можливо, 30%, повинні зупинитися для того, щоб замінити устаткування на більш економічне. Якщо вони цього не зроблять, то зазнаватимуть збитків. ВВП не буде більше 4%. Чи буде бюджет таким красивим, з високим зростанням доходів і з малим дефіцитом? Напевно, не буде, тому що ціна на газ і витрати на комунальні підприємства по виплаті різниці в цінах на газ будуть стільки віднімати грошей з бюджету, що бюджет не зможе успішно справлятися з іншими своїми такими захищеними статтями.

Олександр Охріменко, радник голови правління Укргазбанка

КРИЗА - ЦЕ ДОБРЕ: ГІРШЕ БУЛО Б, ЯКБИ СКРІЗЬ КРИЗА - А У НАС НІ

Кажуть, що криза - це погано. Це помилка. Криза - це добре, це чудово. Гірше було б навпаки, якби скрізь криза - а у нас ні. Тому що є поняття циклічного розвитку економіки. Ніколи не буде у нас зростання, якщо ми не переживемо кризу. Після 2012 року ви замордуєтеся писати, яких успіхів досягає економіка України.

Те, що ми сьогодні спостерігаємо навколо валюти - це звичайнісінька паніка. На жаль, Нацбанк дійсно доклав до цього руку, але не з точки зору “він хотів”, а “так вийшло”. На курс долара вплинули і проблеми з Промінвестбанком. Люди емоційно налаштовані тримати гроші готівкою, попит саме на готівкові долари і гривні. Найбільш адекватний курс сьогодні близько 5 грн. Те, що ми зараз бачимо вибухи вгору-вниз - це абсолютна паніка. Такі зміни курсу не можуть бути довгостроковими, але дуже сильно б`ють по населенню. За рахунок такого пікоподібного курсу Нацбанк вирішує іншу проблему - стримувати інфляцію. Подумайте, скільки зараз гривень перетворяться на долари. В результаті надлишки доларів перетворяться на дефіцит.

При такому рівні інфляції знижувати кредитні ставки зараз нереально. Ніхто з українських інвесторів не захоче надавати гроші собі у збиток. Відповідно узявши дорого гроші, їх не можна розмістити без прибутку. Дорогі кредити - дорогі гроші.

Україна не Європа. Дорогі гроші повинні відсікти неефективних виробників. Так, люди постраждають. Ну і що? Постраждає неефективний виробник. Правильно, навіщо вони потрібні на ринку? Виграє торгівля. Відбудеться якісний відсів неефективного виробника, що й потрібне для нормального ринку.

Іпотечний бум мав пережити кризу. Коли така велика диспропорція між зростанням і якістю цього житла, не може не бути кризи. Ми побачимо закриття проектів, багато незавершених проектів, при цьому скуповування цих проектів і дуже затяжну паузу у будівництві нової нерухомості. З будівельного ринку пішли спекулянти і залишилися справжні покупці. І, як бачимо, реальний попит нижчий. В ідеальному варіанті ми повинні дочекатися того моменту, коли ціни на нерухомість збалансуються з доходами населення, і дійсно ціна в цьому випадку буде значно нижчою.

Темпи зростання ВВП припиняться. Буде десь 5%. Інфляція, враховуючи ситуацію на сьогодні, буде вище 15%, але до 20% не дійде. У нас збільшиться прихід коштів за експорт, зменшаться витрати на імпорт. Дуже серйозно цього року вплинула на імпорт купівля нових автомобілів. Наступного року такого різкого попиту на автомобілі не буде, відповідно зменшиться і імпорт. Наступного року зменшаться реальні доходи населення, мінімум на 7-10%. Істотно зросте безробіття, тому що досі спостерігалося подорожчання вартості робочої сили, тепер спостерігатиметься зменшення і відповідно удосконалення нашого ринку праці. Попит буде на короткі кредити до року, тому що банки просто не захочуть ризикувати. Припиниться видача іпотечних кредитів, зменшиться видача автокредитів, зростуть споживчі кредити, тому що буде дефіцит грошей.

Олег Устенко, заступник директора міжнародного фонду «Блейзер», співавтор доповіді “Світова фінансова криза і можливі наслідки для України”

БАНКИ ВТРАТИЛИ ПИЛЬНІСТЬ, РОЗДАЮЧИ КРЕДИТИ ВСІМ

Є глобальна міжнародна фінансова криза. Падають ті, хто вистояв під час “великої депресії”. Колосальні проблеми в Європі, в Штатах, на азіатських риках. Ринки падають так швидко, що за ними навіть складно встежити. Порятунок потопаючих - діло рук самих потопаючих. Україні не варто розраховувати на зовнішню допомогу. Країна повинна консолідуватися перед лицем ворога. В даному випадку ворог - світова фінансова криза.

Чому Україна є вразливою? Є три основні групи причин. Перша - це нехороший стан рахунку поточних операцій. Проблема - як покривати дефіцит. З точки зору економічної теорії, він покривається тільки в один спосіб - прямими іноземними інвестиціями. Так робиться у всьому світі, і Україна в цьому плані не ексклюзив. От чому так важливо для урядів усіх країн вирішити питання з якістю інвестиційного клімату, заманюванням інвесторів у свою країну. От чому Болгарія, Румунія, Чехія, Словаччина бігають по всьому світу, намагаючись знайти інвестора, щоб затягнути до себе в країну і створити йому просто тепличні умови, щоб гроші опинилися у них. Якщо припустити що все йде дуже непогано, то наступного року у нас буде прямих іноземних інвестицій принаймні не менше ніж минулого року - $10 млрд., а дефіцит - $20 млрд. (через високу ціну газу). Відсоток покриття - 50%. Це створює колосальний тиск на ослаблення гривні.

Друга причина - борги. Усі держави мають борги. Питання в тому, в який момент ви узяли цей борг, під які умови і на який термін. Зараз не варто навіть розраховувати, що борги можна перепродовжити. Зараз усі намагаються стягнути гроші до себе. Ніхто не віддає гроші на ринки, що розвиваються. Подивіться, що твориться з цінними паперами американського казначейства. Попит - колосальний. Народ переводить свої активи в ті, які дають можливість не просто не заробити, нехай навіть трішки втратити, але хоч би зберегти ці кошти. Україна позичає гроші. Імпорт заходить в країну і створює певну конкуренцію вітчизняному виробникові. Але найжахливіше те, що він розширює дефіцит рахунку поточних операцій, який і так вже для економіки України досить великий. Ви позичаєте, позичаєте, позичаєте, і у вересні виявляється, що у нас боргів на $29 млрд. Це короткострокових боргів. Загальний наш закордонний борг - 100 млрд.

Третя причина - недостатньо розвинений банківський сектор. Економічна теорія свідчить, якщо у вас відбувається зростання за кредитами по діагоналі, то паралельно з цим зростанням є зростання за неповерненням кредитів. Тому що просто втратили пильність. Роздавали кредити всім. В результаті виявилася велика кількість неякісних позичальників.

Наступного року знизяться темпи економічного зростання, у зв`язку зі зниженням темпу зростання нашого експорту. ВВП наступного року буде знаходитися в межах 4-5%, це значно менше того, що ми бачитимемо в 2008 році. Рік буде ознаменований зростанням реального сектора економіки, в першу чергу сільського господарства і промисловості. Відбуватиметься реструктуризація економічного сектора. Зростатиме частина тих виробництв, які виробляють продукцію з високим ПДВ. Фіскальний дефіцит наступного року просто недопустимий. Бюджет не може бути бюджетом проїдання. Рівень інфляції буде знаходиться в межах 15%.

Записувала Анна Ященко