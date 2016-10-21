"Ленінопад" дістався Криму: вночі звалили пам'ятник в Судаку
12:21, 21 жовтня 2016Суспільство
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Пам’ятник був встановлений у міському саду міста.
У Судаку повалили пам'ятник / Фото sudak.rk.gov.ru
У кримському місті Судак невідомі повалили пам’ятник Леніну.
Про це повідомляється на сайті "Судакського міського округу".
У повідомленні зазначається, що повалений пам’ятник був одним із двох постаментів Леніну, які залишились у місті.
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«В даний час правоохоронні органи за фактом хуліганських дій проводять слідчі заходи», - йдеться в повідомленні.
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