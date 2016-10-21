"Ленінопад" дістався Криму: вночі звалили пам'ятник в Судаку

12:21, 21 жовтня 2016
Суспільство
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Пам’ятник був встановлений у міському саду міста.

У Судаку повалили пам'ятник / Фото sudak.rk.gov.ru

У кримському місті Судак невідомі повалили пам’ятник Леніну.

Про це повідомляється на сайті "Судакського міського округу".

У повідомленні зазначається, що повалений пам’ятник був одним із двох постаментів Леніну, які залишились у місті.

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«В даний час правоохоронні органи за фактом хуліганських дій проводять слідчі заходи», - йдеться в повідомленні.

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