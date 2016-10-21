"Ленінопад" дістався Криму: вночі звалили пам'ятник в Судаку

У кримському місті Судак невідомі повалили пам’ятник Леніну.

Про це повідомляється на сайті "Судакського міського округу".

У повідомленні зазначається, що повалений пам’ятник був одним із двох постаментів Леніну, які залишились у місті.

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«В даний час правоохоронні органи за фактом хуліганських дій проводять слідчі заходи», - йдеться в повідомленні.