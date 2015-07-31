У Рубіжному демонтували черговий пам'ятник Леніну
19:41, 31 липня 2015Суспільство
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У Рубіжному Луганської області був демонтований другий з пам'ятників Леніну.
Епопея з демонтажем пам'ятників Леніну в Рубіжному завершилася / rubizhne.lg.ua
Про це повідомили на сайті прес-служби Рубіжанської міської ради.
Зазначається, що демонтаж пам'ятника на площі Хіміків був виконаний працівниками ТОВ "Рубіжанський краситель" за рішенням Рубіжанської міськради №53/12 від 2 липня 2015р.
За повідомленнями прес-служби, три дні тому в Рубіжному демонтували перший пам'ятник Леніну в районі школи №6.
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Як повідомляв УНІАН, раніше на засіданні сесії Міської ради Рубіжного було винесено питання про демонтаж і перенесення пам'ятників Леніну в комунальний заклад "Міський музей". Це рішення підтримали 20 з 22 присутніх депутатів.
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