У Рубіжному демонтували черговий пам'ятник Леніну

Про це повідомили на сайті прес-служби Рубіжанської міської ради.

Зазначається, що демонтаж пам'ятника на площі Хіміків був виконаний працівниками ТОВ "Рубіжанський краситель" за рішенням Рубіжанської міськради №53/12 від 2 липня 2015р.

За повідомленнями прес-служби, три дні тому в Рубіжному демонтували перший пам'ятник Леніну в районі школи №6.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на засіданні сесії Міської ради Рубіжного було винесено питання про демонтаж і перенесення пам'ятників Леніну в комунальний заклад "Міський музей". Це рішення підтримали 20 з 22 присутніх депутатів.