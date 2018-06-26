Трагедія у Євпаторії: під завалами може бути ще понад 20 чоловік (фоторепортаж)

За останніми даними, з-під завалів будинку по вул. Некрасова, 67 в Євпаторії, наполовину зруйнованому в результаті вибуху, рятувальники витягнули тіла 19 чоловік.

Серед них, за попередніми даними, - двоє дітей. Врятувати поки вдалося 21 людину. Всього під завалами можуть знаходитися 60-62 осіб.

Як не прикро, але з кожною годиною надія знайти під завалами ще живих людей тане. І справа тут не тільки в отриманих травмах... Низька температура вбиває постраждалих під час вибуху не менш упевнено, ніж отримані ушкодження. Для людей з численними травмами, та ще й затиснутих між уламками будівлі швидкість розбирання завалів стає у прямому сенсі питанням життя та смерті...

Трагедія сталася 24 грудня близько 22.00 в п`ятиповерховому житловому будинку. Вибухом повністю зруйновані перший і другий під`їзди, пошкоджені квартири третього під`їзду.

На місце події виїхали і Президент і прем`єр-міністр. Юлія Тимошенко з`явилася в аеропорту Сімферополя першою, але дочекалася Віктора Ющенка, який прилетів у супроводі секретаря РНБО Раїси Богатирьової, заступника глави Секретаріату Президента Романа Безсмертного. З аеропорту Тимошенко і Ющенко в одній машині відправилися до Євпаторії.

Перша заява прем`єра на місці трагедії стосувалася вірогідних причин вибуху. Пославшися на попередні висновки експертів, Тимошенко заявила, що причиною був не вибух побутового газу, а якихось балонів з киснем, що зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки. Але вже другою заявою розділу уряду була обіцянка, що постраждалі від вибуху почнуть отримувати компенсації того ж дня, після 12.30. Були названі такі цифри: Кабмін виділив 70 млн. грн. на першочергові роботи по ліквідації наслідків вибуху. Всім сім`ям, квартири яких були зруйновані повністю, виплачуватимуться по 20 тисяч гривень авансу, якщо ж квартира зруйнована частково – удвічі менше.

Президент обмежився висловленнями співчуття родичам загиблих унаслідок вибуху, і заявив, що розділяє їхню скорботу.

Тимошенко до цього додала, що кожна сім`я, яка втратила рідних, отримає державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень на кожного загиблого.

У всіх православних храмах Криму сьогодні служать молебні за потерпілими і загиблими під час вибуху житлового будинку в Евпаторії...

Згодом Ющенко повідомив, що домовився з Тимошенко провести повну інвентаризацію діяльності, яка ведеться в житлових будинках у населених пунктах, і особливо в містах. За словами Президента, на базі рішення про інвентаризацію уряд виробить документи, в яких буде перераховано види діяльності, яку не можна суміщати з житлом людей. (Судячи з усього, головною версією причин вибуху іде вибух кисневих балонів, що нібито зберігалися у підвалі напівзруйнованого вибухом будинку - ред.)

А після цього з’явилося повідомлення про те, що Ющенко відмовився від пропозиції президента РФ Медведєва доправити підрозділи Чорноморського флоту Росії при розборі завалів у будинку в Євпаторії. Ющенко подякував за “добрий жест”, але заявив: «тут немає необхідності, проблем професійних, або ресурсів, або техніки, устаткування. 90% (завалів – УНІАН) потрібно перебирати руками»...

26 грудня Президент оголосив днем жалоби в Україні...

Олена Перегуда

Фото УНІАН