Що чекає маленького українця у 2009 році?

Автомобільний ринок: в моді російські ВАЗи та “китайці”, ринок житла: “готельки” дешевше ніж за двадцять тисяч у.о., добрий врожай для наступного року...

УНІАН вирішив поцікавитися у експертів, що чекає українців у 2009 році у найбільш “чутливих” для кожної родини сферах. Що буде з житлом, харчами, інфляцією, автомобілями, курсом долара. Ми навмисно уникали прогнозів щодо коаліції та майбутньої конструкції влади, бо вважаємо, що найближчим роком ігри політиків жодним чином не вплинуть на життя “маленького українця”. Слова “вітчизняний виробник” та “вітчизняний автомобіль” не слід вживати взагалі...

Експерти вважають, що наступного року ринок зменшиться наполовину, зміниться доля ринку у різних гравців автомобільного ринку. Прогнозують, що найбільше зменшиться доля продаж автомобілів Д-класу (місткі автомобілі, здебільшого седани та універсали для європейського середнього класу, де вільно можуть вміститися четверо-п’ятеро людей) та Е-класу (середньо- та повнорозмірні автомобілі для вищого класу). Але навряд чи впадуть продажі автомобілів преміум класу, прогнозує Валерій Яремчук, оглядач автомобільного ринку. Ті, у кого є гроші, купуватимуть дорогі машини.

Суттєво збільшиться частка недорогих автомобілів найнижчого цінового сегменту, це ВАЗи та китайські автомобілі. Окрім того, що у них цікаві ціни, вони роблять цікаві кредитні пропозиції. Наприклад, якщо покупець платить половину вартості автомобілю, то на решту йому сама кампанія дає кредит на два роки під 5 відсотків річних. На нові іномарки підняли акциз, та ще й їх будуть ввозити за квотами, тож ціни на них піднімуться. Людям треба на чомусь їздити, а автомобілі старіють і ламаються, тож на цьому тлі навіть російські ВАЗи матимуть попит.

На думку, оглядачів автомобільного ринку, слова “вітчизняний виробник” та “вітчизняний автомобіль” не слід вживати взагалі. Бо вітчизняному покупцеві нема різниці де збирається автомобіль, у нас, чи за кордоном. Тому що навіть ті, що збираються тут, коштують так, нібито вони збираються у Європі. Вітчизняний виробник – це, з точку зору споживача, великий приватний підприємець, який мріє заробити не гірше, ніж іноземний виробник, пропонуючи при цьому не завжди кращий товар.

Ринок праці: безробітних буде від трьох до п’яти мільйонів, у авангарді - металурги та хіміки

Під час річної підсумкової прес-конференції Президент Віктор Ющенко зазначив, що на сьогодні в Україні зареєстровано близько 670–700 тисяч безробітних, а за оцінками експертів рівень безробіття на кінець наступного року може сягнути 9%.

Цей прогноз поділяє і міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. “Очікується, що рівень безробіття зросте з 6,2% у першому півріччі поточного року до 9% наступного року”, – зауважила вона. За прогнозами Мінпраці, 2009 року в службу зайнятості звернеться від 2,9 до 3,2 млн. осіб. “Найбільше постраждають ті галузі, які залежні від експорту, – це металургійна та хімічна. Оскільки зупиняється будівництво, то й ця гілка постраждає”.

В опозиційному уряді під головуванням Януковича прогнозують, що рівень безробіття в Україні 2009 року може становити навіть 15%. “Оптимістичний прогноз зростання безробіття - це 8%, песимістичний – 15%”, - повідомила міністр економіки опозиційного уряду Ірина Акімова.

Перед перспективою опинитися при роботі, але без грошей стоять працівники бюджетної сфери. “Незбалансований перерозподіл бюджетних коштів, занижений рівень інфляції, закладений в держбюджет-2009, може призвести до того, що в червні в бюджеті просто закінчаться гроші і всі бюджетники сидітимуть без зарплатні” – стверджують у коментарях УНІАН деякі експерти. Але принаймні, вже на сьогодні очевидно, що бодай один прогноз не справдився. Лунала думка, що криза пожене українських гастарбайтерів додому. Але заробітчани поки не поспішають повертатися. Для них краще мати у Європі свої 800-1000 євро, хай і з підвищеними цінами, ніж отримувати тут копійки.

Іпотека мерзне, ціни на житло падають... УНІАН протягом двох останніх місяців відстежував ситуацію на ринку житла. І фахівці асоціацій нерухомості чесно зізнавалися, що кількість угод про купівлю квартир впала на 80 відсотків, щоправда обережно при цьому зауважували, що ціни на квартири впали лише на 10, у окремому сегменті на 20 відсотків. Але, гадаємо, що найкращою ілюстрацією стану ринку житла є той факт, що два тижні тому у столиці виставлялася однокімнатна квартира за 25 тисяч доларів.

На момент написання матеріалу на одному з сайтів агентств нерухомості була виставлена однокімнатна “готелька” на Троєщині за 110 тисяч гривень. Тобто вже на кінець грудня ціни по деяких сегментах житла впали вдвічі. При цьому фахівці банків досить скептично розцінюють варіант пожвавлення іпотеки, кажуть, що навряд чи буде реальним відновити колишні обсяги довгострокового доларового кредитування під заставу житла. Але серед банківських послуг буде присутнє гривневе кредитування на споживчі цілі, тож якщо існуючий високий процент не злякає покупця, то купити свою квартиру можна буде, скажімо, взявши у банка гроші на ремонт батьківської разом з кількома (кількома десятками?) інших споживчих кредитів. Щоправда, й терміни їхнього погашення будуть суттєво відрізнятися від прийнятних для іпотеки.

За прогнозами експертів, пік падіння цін на житло припадає на літо 2009 року.

Що буде з гривнею у 2009 році? Держбюджет на наступний рік містить показник курсу: 7,5 гривні за долар. Експерти не дуже збільшують це показник, вони вважають можливим зберегти курс в рамках 8 гривень, за кількох умов. Якщо політика НБУ буде чіткою та прозорою, якщо антикризові закони реально захищатимуть внутрішній ринок, якщо будуть плідно проведені газові переговори із Москвою. Принаймні так стверджував Петро Порошенко, якого називають одним із ймовірних кандидатів на посаду голови НБУ.

Водночас існують і зовнішньоекономічні підстави, щоб курс гривні зміцнився по відношенню до долара: на світових ринках є додаткові долари, уряд Сполучених Штатів сьогодні здійснює велику кількість додаткових кроків з рефінансування всіх заборгованостей, також рефінансує доларами всі ринки валют. А це, в свою чергу, стимулює зростання цін на сировинні товари, в тому числі і на метал, зауважив економіст Борис Кушнірук. Відтак прогнозують можливе збільшення надходжень іноземної валюти на український ринок, що створить об’єктивні підстави для зміцнення гривні та падіння долара. Ось такі оптимістичні прогнози... а на сьогодні, 31 грудня, офіційний курс: 7,7 гривні за долар, в обмінних пунктах готівковий долар коштує до восьми гривень.

Сільське господарство: врожай обіцяє бути добрим

Між термінами "аграрний виробник" та "пекар" (або м’ясник, або продавець готових продуктів) є величезна різниця. У пекарів та виробників ковбас, так само як і у продавців продуктів все буде добре, їх криза не торкнеться. Доки в гаманці залишатимуться бодай якісь гроші, люди купуватимуть харчі, підтримуючи матеріально і того, хто зробив це на своєму заводі й того, хто продав цей продукт у своєму магазині.

А як складуться справи у тих, хто постачає сировину для переробних заводів, у власне аграрних виробників? Ми вирішили поцікавитися у аграріїв, яким вони бачать для себе майбутній рік.

Ті сільськогосподарські виробники, до яких ми додзвонилися, сказали, що врожай у 2009 році обіцяє бути добрим. Але за існуючого комплексу проблем, селян це не дуже тішить. Бо вже сьогодні тонна зерна коштує 500 гривень, а з 2008 року у "засіках батьківщини" залишилося двадцять мільйонів тонн минулорічного врожаю. Ці чинники тиснуть на ринок, і закупівельна ціна на зерно у 2009 року може бути занадто низькою для аграріїв, прогнозує голова великого сільського кооперативу Геннадій Новіков.

Цікаво, що всі аграрії просять у держави не мільярдів гривень дотацій, а забезпечити будівництво нових елеваторів, терміналів, одним словом – ворота, крізь які самі аграрні виробники, а не зернові трейдери, які сидять чи не в кожній парламентській фракції, могли б продавати надлишки продукції.

Також аграрні виробники побажали, щоб усе міністерство сільського господарства закрилося та поїхало шукати ринки для аграрної продукції.

Чи станемо ми щасливішими у 2009 році?

Під час економічної кризи люди не стають щасливішими. Але українці і без кризи - найбільш песимістична нація у Європі. Втім, нам здається, що попри свою схильність бідкатися з будь-якого приводу, українці можуть зорганізуватися і вміють працювати. І як би було добре, якби ми просто вирішили для себе: жодна криза, жодні політичні перипетії, жодні ющенки, тимошенки, януковичі не зіпсують нам настрій, ані новорічний, ані річний. Влада може розчаровувати, роботодавець може позбавити премії, але ніхто не здатен позбавити нас можливості реагувати на це так, як ми захочемо та робити правильні висновки з власних помилок. Тож, будемо чекати, що всі прогнози для України будуть розвиватися лише за оптимістичними сценаріями, і жодні погані новини не матимуть суттєвого впливу, принаймні, на наш власний життєвий сценарій. Бо ми добре розуміємо, що життя - вже само по собі чудовий подарунок.

Анна Ященко, Маша Міщенко, Олена Перегуда