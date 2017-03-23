Прикордонники посилили охорону східної ділянки кордону через пожежу під Харковом

У зв’язку із пожежею, що виникла сьогодні вночі на окремих площадках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, Державна прикордонна служба України посилила охорону Східної ділянки кордону.

Як повідомляє прес-служба МВС України на своїй сторінці у Facebook, зокрема, силами підрозділів Регіонального управління та резервів відомства збільшено щільність прикордонних нарядів поза пунктами пропуску, посилено заходи безпеки у пунктах пропуску, уточнено взаємодію із ЗС України, Службою безпеки, ДСНС, Національною поліцією та Національною гвардією.

«Наразі обстановка на ділянках кордону в межах Чернігівської, Харківської, Сумської та Луганської областей контрольована. Усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.

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Державна прикордонна служба України просить громадян, у разі виявлення ознак провокацій чи інших підозрілих дій поблизу кордону телефонувати на телефон «Довіра» (044) 527 6363», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня о 2:45 на окремих майданчиках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, сталася пожежа.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію.