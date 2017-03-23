Під Харковом на військовому складі вибухають боєприпаси, проводиться евакуація населення (відео)

У Балаклії Харківської області стався потужний вибух на найбільшому в Україні складі боєприпасів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та місцеві сайти.

Зараз проводиться евакуація населення з частини міста Балаклія та прилеглих сіл, які потрапляють до зони можливого ураження, передає ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 250 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки, приведено в готовність резервні сили та засоби, у тому числі піротехнічні розрахунки.

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У Міноборони України заявили, що наразі вживаються всі заходи для локалізації та гасіння пожежі на базі боєприпасів на Харківщині. За інформацією відомства, пожежа почалася у четвер, 23 березня, о 2:34.

"Розгорнуто штаб гасіння пожежі. На місце події вилетіла комісія на чолі із заступником міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами міноборони та Генерального штабу ЗС України", - йдеться у повідомленні МО.

"Ми прокинулися о 3 годині ночі від звуку потужного вибуху. Схопили документи, гроші й виїхали в бік цемзаводів. На дорозі суцільний затор, по узбіччю йдуть жінки в нічних сорочках, босоніж і з дітьми на руках", - цитує місцевий сайт одну із мешканок міста.