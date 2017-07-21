Мати полоненого російського військового Агєєва в'їхала на територію України для зустрічі з сином

Мати полоненого російського військового Віктора Агєєва Світлана в п'ятницю, 21 липня, в'їхала на територію України.

Про це "Новой газете" по телефону з поїзда повідомив журналіст Павло Канигін, який її супроводжує.

При цьому, у якості винятку, українська сторона погодилася прийняти жінку по внутрішньому російському паспорту.

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"В'їхали не безпосередньо через Росію, тому що у матері єфрейтора немає закордонного паспорта. Ми дуже побоювалися, що по внутрішньому паспорту її не пропустять наші, російські прикордонники. А українські прикордонники знали, що у Світлани з собою немає закордонних документів. Українська сторона погодилася, як виняток, прийняти Світлану Вікторівну по внутрішньому російському паспорту", - розповів Павло Канигін.

Канигін зазначив, що поки не може назвати імена і посади людей, які представляють українську сторону. При цьому він допустив, що зможе назвати їх після того, як зустріч відбудеться.

"Щодо самої зустрічі: нам обіцяли влаштувати її в найближчі дні, щодо часу та місця поки нічого невідомо, нас зорієнтують пізніше. Сам Віктор Агєєв, як відомо, перебував у СІЗО міста Старобільськ, але зустріч, я думаю, може бути, і в якомусь іншому місці - все вирішиться завтра", - сказав журналіст.

За його словами, українська сторона пообіцяла Світлані Агєєвій влаштувати зустріч із її сином, в тому числі й наодинці.

Канигін також додав, що з моменту звернення Світлани Агєєвої до президента України Петра Порошенка ніхто з російської влади з нею не зв'язувався. Лише перед самим виїздом до України їй зателефонували співробітники ФСБ і сказали, щоб вона була обережніше.

"Сталося це відразу після придбання квитків. ФСБ, мабуть, дало зрозуміти: контора в курсі", - повідомив Павло Канигін.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва було затримано українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яку було знешкоджено 24 червня під Жолобком у Луганській області.

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв минулого року «звільнився в запас».

Водночас, у Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про можливість обміну росіян, які потрапили в полон в Україні, на українців, які утримуються в РФ.