"Хто так вплинув, що він опинився на Донбасі?": мати полоненого російського військового звернулася до Порошенка (відео)

Журналісти опублікували звернення матері полоненого на Донбасі російського військового Віктора Агєєва Світлани до президента України Петра Порошенка.

У відеозверненні, опублікованому "Новой газетой", Агєєва звернулася до глави української держави з проханням про помилування її сина, а також про дозвіл на побачення з ним або хоча б на те, щоб дозволили передати йому відеолист.

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"Мене запитують, як же могло так статися, що сталося непоправне з ним, як він потрапив туди [на схід України]. Але я можу сказати одне - що в родині обговорювалася служба за контрактом [у російській армії]. Я сама в невіданні досі, досі не можу зрозуміти, як сталося, хто так вплинув на мою дитину, що він опинився в тих місцях [на Донбасі]?", - йдеться у зверненні матері полоненого військового РФ.

Крім того, Світлана Агєєва заявила, що готова особисто поїхати до України й взяти участь у переговорах з обміну її сина.

"...Якщо Ви помилуете мою дитину, то для нього це буде великий життєвий урок! Я просто впевнена, що він зробить правильні висновки... І якщо в результаті обміну хтось з українських громадян або солдатів потрапить додому в сім'ю, я буду так само щаслива, як і за свою дитину", - каже мати Агеєва.

Раніше в інтерв'ю Агєєв повідомив, що служить у Новочеркаську, в полку зв'язку та навчальному центрі Повітряно-космічних сил Росії. Він підтвердив, що в березні 2017 року приїхав у Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах Росії. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально одразу був відправлений у Донбас.

Агєєв був затриманий українськими військовослужбовцями в Луганській області. Наразі він утримується в СІЗО у Старобільську.

У Міноборони Росії стверджують, що Агєєв раніше служив у російській армії, але був "звільнений у запас" ще в травні 2016 року.