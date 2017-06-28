ЗМІ назвали ім'я полоненого під Жолобком російського контрактника

У Луганській області потрапив у полон російський військовослужбовець Віктор Агєєв, який був призваний в Алтайському краї і служив за контрактом.

Про це Російській службі Бі-Бі-Сі повідомили співрозмовники в міноборони України та командуванні 93-ї окремої механізованої бригади збройних сил України.

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Мама Віктора Агєєва, його друзі і колишні товариші по службі підтвердили виданню, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Розвідник Віктор Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня в районі села Жолобок Луганської області в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади та розвідгрупи 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Про це Бі-бі-сі повідомили джерела в 93-й бригаді та міноборони України. Командир бригади Владислав Клочков заявив, що в ході зіткнення був убитий командир цієї групи, кадровий російський офіцер Олександр Щербак.

Українські військовослужбовці також повідомили, що в полон потрапили чотири бійці "ЛНР", в тому числі "22-річний громадянин Російської Федерації, житель Алтайського краю".

Його ім'я Віктор Агєєв, це Бі-бі-сі підтвердили співрозмовники в українському міноборони та 93-й бригаді, надавши фотографії його документів. Фото паспорта та військового квитка затриманого також опублікувала у себе в Facebook журналістка українського телеканалу ICTV Юлія Кирієнко.

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Як стало відомо виданню від двох колишніх товаришів по службі Віктора Агєєва, після закінчення Алтайського державного коледжу він у 2015-2016 роках проходив строкову службу у військовій частині 65246, що розквартирована в Новочеркаську Ростовської області.

"Ми служили з ним у полку зв'язку, - розповів один з колишніх товаришів по службі на умовах анонімності. - Він звільнився влітку, а я в кінці 2016 року. Потім він пішов служити на контракт у військову розвідку, але підписувати контракт він хотів в іншій частині, і я не знаю точно, як у нього склалося".

Про те, що він вступив на контрактну службу, Віктор Агєєв повідомив сам на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" 1 квітня. У соцмережі він вів аккаунт не під своїм прізвищем (справжність запису підтвердили знайомі Агєєва) і перебував там, зокрема, в спільноті "4-а Окрема Мотострілецька Бригада НМ ЛНР".

Там же, а також під своїм ім'ям на своїй сторінці в мережі "Однокласники" він опублікував у квітні і травні кілька своїх фотографій з символікою військової розвідки, а також кілька своїх фото на позиціях зі зброєю і без розпізнавальних знаків.

В особистому листуванні з одним із колишніх товаришів по службі, з яким ознайомилася Російська служба Бі-бі-сі, Віктор Агєєв на питання, чи не в Україні він знаходиться, відповів: "Так, в Україні". А на уточнююче запитання, чим він там зайнятий, написав: "Контрактник. Платять достатньо".

Російська служба Бі-бі-сі зв'язалася з мамою Віктора Агєєва Світланою, яка впізнала у документах, що опинилися в розпорядженні збройних сил України, документи свого сина.

За її словами, 18 березня 2017 року її син підписав контракт, новим місцем сина став Батайськ Ростовської області, де розквартирована 22-а окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії.

Світлана Агєєва сказала, що ніхто з командування з родиною військовослужбовця, який потрапив у полон, поки не зв'язувався.

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На уточнююче запитання, чи говорив син про те, що йому доведеться виконувати бойові завдання на території України, Світлана Агєєва відповіла: "Він завуальовано [говорив]. Але я сама себе накручувала. Здалося, що поряд з кордоном - думки були погані. А він казав: вчимося-вчимося, працюємо-працюємо".

За даними співрозмовників Бі-бі-сі в Міністерстві оборони України, в даний момент полоненого військовослужбовця передано Службі безпеки України.

У міністерстві оборони Росії у вівторок не прокоментували новину про те, що контрактник Віктор Агєєв потрапив у полон на території України.