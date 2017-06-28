У Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин в минулому році "звільнився в запас"
За заявою російського відомства, Віктор Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не надходив.
У Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році «звільнився в запас».
«Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в ЗС РФ, після якої ще в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас. Інформація про нібито надходження в подальшому Віктора Агєєва на військову службу за контрактом є вигадкою», - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що на другій сторінці військового квитка Агєєва «є запис, що він звільнений в запас в травні 2016 року».
«У військовому квитку був би запис про надходження Агєєва на військову службу за контрактом у ЗС РФ, яку українські спецслужби через незнання не встигли намалювати», - додали в Міноборони РФ.
Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня за жолобки Луганській області.
Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив в полон 24 червня в в результаті зіткнення бійців 93-й окремої механізованої бригади та розвідгрупи 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу «ЛНР».