ЗМІ показали кадри нібито з Димінським за кермом Mercedes перед смертельною ДТП (відео)

На відео з міських камер відеоспостереження автомобілем Mercedes S 65 AMG, який скоїв смертельну ДТП у селі Ямельня 18 серпня, керує чоловік у білій сорочці з коротким рукавом. У такій же сорочці очевидці зняли на відео Петра Димінського на місці аварії, передає ZAXID.NET.

Журналісти звернулися з офіційним запитом до ЛКП "Муніципальна дружина" з проханням надати записи камер відеоспостереження, щоб прослідкувати маршрут пересування кортежу Димінського у день ДТП та побачити, хто насправді перебував за кермом автомобіля Mercedes.

Читайте такожУ ГПУ прокоментували ймовірну участь Димінського у смертельній ДТП на Львівщині

На відео, які редакція отримала від ЛКП, видно, що кортеж Димінського виїхав від Львівської ОДА, де розташований офіс ФК "Карпати", о 14:29. За кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG із державним номерним знаком АС0277ВР видно чоловіка у білій сорочці з коротким рукавом.

Як повідомляв УНІАН, Димінського викликали на допит у справі про смертельну ДТП, але він полетів до Швейцарії.

У п’ятницю, 18 серпня, у Львівській області внаслідок ДТП загинула жінка. Було встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" скоїв зіткнення з автомобілем "Опель Астра".

ЗМІ дізналися, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджував, що саме він був за кермом автомобіля "Мерседес". Пізніше суд заарештував охоронця президента ФК "Карпати" Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності смертельного ДТП. Зазначається, що охоронця заарештували на два місці без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.