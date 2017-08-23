Власник ФК "Карпати" Димінський не прибув на допит у справі про смертельне ДТП

Власника ФК «Карпати» Петра Димінського, авто якого збило жінку, викликали на допит до поліції сьогодні вранці. Про це повідомляється у Facebook МВС.

Однак, як пише "УП" з посиланням на радника очільника МВС Антона Геращенка, Димінський не прибув.

"Він не прибув на допит, який був запланований на 10 ранку сьогодні", - зазначив Геращенко, додавши, що Димінському вручили дві повістки на допит, друга - на п’ятницю. І якщо він не з'явиться, то "буде рішення слідчого про привід на допит".

Димінського викликали до слідчого у ГУ НП у Львові.

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«Сьогодні, 23 серпня на 10:00, Димінського П.П. викликано повісткою для проведення слідчих дій у приміщення службового кабінету слідчого відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Бандери, 1», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів до Швейцарії.

"Через годину Петро Димінський, який на сьогодні поки ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви", - розповів Геращенко.