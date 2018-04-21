Союздрук відчув, що його монополії настає кінець

Новий робочий тиждень почався для багатьох киян з голоду. Інформаційного. На кіосках, що поширюють друковану продукцію, столичні жителі побачили такі оголошення: «Страйк! Сьогодні з 08.00 до 10.00 кіоски преси не працюють! Це вимушена акція!». Киянам, котрі звикли до ранкових газет, залишалося тільки нервово палити біля торгових точок – загалом у понеділок страйкували близько 550 точок з наявних 800.

Але для тих, хто регулярно знайомиться з пресою, подія не стала несподіваним ударом. Бо вони вже знали про давній конфлікт між розповсюджувачами преси і міською владою. Зокрема, на думку учасників акції, мерія створила для них нестерпні умови існування. Сьогодні у більшості розповсюджувачів преси закінчуються договори оренди земельних ділянок під кіоски. На новий термін їх не продовжують, і тому виникла реальна загроза для реалізаторів залишитися ні з чим. До того ж останнім часом значно підвищилися орендні ставки для лотків і кіосків у метрополітені.

У свою чергу, міська влада заявила про намір збільшити кількість кіосків і інших точок з продажу газет і журналів з 1,5 до 5 тисяч, про що, зокрема, сказала заступник голови КМДА Ірена Кільчицька. Крім того, саме право торгувати пресою міська влада має намір виставляти на аукціони.

Деякі спостерігачі пов`язують конфлікт з приходом на київський ринок відомої французької компанії JCDecaux, яка вже здобула 20% вітчизняного ринку зовнішньої реклами. Французи заявили про намір розробити комплексну схему розміщення в столиці своїх кіосків з продажу преси. В обмін вони попросили у міської влади надати їм переважне право торгівлі періодикою в Києві, що, по суті, означатиме монополізацію французами цього ринку. Олексій Бабанський, заступник генерального директора столичного ТОВ "Агентство Союздрук", голова Асоціації розповсюджувачів України, в інтерв`ю УНІАН сказав, що не виключає такого повороту подій.

– А взагалі ми зважилися на цю акцію після того, як всі інші засоби були вичерпані. Сьогодні для того, щоб законно почав працювати кіоск, треба одержати близько сорока різних узгоджень. На це йде рік-півтора. Думаю, що в Києві потрібну документацію мають не більше половини торговельних точок. В результаті продавці перебувають у дуже вразливому становищі, оскільки весь час піддаються різним перевіркам.

Так чи інакше, у результаті обидві сторони почали звинувачувати одна одну в утиску свободи преси. Старі розповсюджувачі, зокрема найбільший з них – ТОВ “Союздрук”, якому належить 336 кіосків в місті, кажуть, що мерія нібито не дає дозволу на встановлення нових точок з продажу газет, та ще й хоче позбавити дозволів на торгівлю тих, що вже є. КМДА не без підстав звинувачує своїх опонентів у спробі монополізувати ринок.

О десятій ранку торговельні точки знову почали працювати, а до мерії підтяглися тітоньки, обличчя яких ми звикли бачити у віконцях кіосків преси, і власники розкладок. Вони принесли з собою великі чорні сміттєві мішки з написами «Місце для преси», портрети Черновецького з плакатами «Облиш надії, кожний, хто сюди входить!», «Демократія починається зі свободи слова!» і почали протестувати. Продавщиця Галя, яка торгує в кіоску на Політеху, сказала:

- Якщо все буде так, як хоче мерія, то я залишуся на вулиці, без роботи.

- Так, але якщо мерія створить додаткові кіоски, ви можете піти працювати в один з них, – заперечив кореспондент УНІАН.

- Куди мені йти? Я там вже працюю п`ятнадцять років.

- Ірена Кільчицька сказала, що ви спеціально вибрали для страйку понеділок, день, в який виходить найменша кількість преси. Всі цитують її слова: «Ті дві години страйку, які вони оголосили, сильно на інтелектуальному і новинному рівні киян не позначиться».

- Мерія як завжди бреше. Адже саме в понеділок виходить уся ділова преса: «Деловая неделя», «Коммерсант», «Бизнес», близько восьми газет щодо роботи. Отже сьогодні без преси залишилися переважно ділові люди.

До протестувальників підійшов народний депутат Андрій Шевченко. Колишній ведучий «П`ятого каналу» сказав, що добиватиметься полегшення видачі дозволів на установку кіосків. Оптимістичний «бютівець» також пообіцяв тим, хто зібрався, підтримку. Протестувальники передали мерові лист-звернення, де йшлося про недопущення зникнення мережі кіосків і звільнення їх працівників. Олексій Бабанський сказав УНІАН:

- Ми передали наші вимоги міським властям. Поки ж узяли тайм-аут до найближчого четверга. Якщо нічого не вирішиться, думатимем над подальшими кроками. Але сподіваємося на розуміння.

Кияни, що нервово покурили біля страйкуючих торгових точок, почали активно розбирати газету «15 минут». Її, як відомо, роздають задарма, для чого і кіоски не потрібні.

Антон Зікора