Газове питання: три варіанти розрахунків

Весь перший квартал Україна стабільно і своєчасно розраховувалася за російський газ, хоч і фінансовий (внутрішньоукраїнський), і інформаційний (зовнішньоросійський) "фон" був загрозливим і не надто сприятливим. У позитиві - щоб так тривало й надалі.

Проте, в умовах кризи, у нетрях якої продовжує блукати українська влада, українському народу і всій країні в цілому, все частіше починає бракувати грошей. І прогноз, що ось-ось і раптом-раптом гроші закінчаться і в "газовому гаманці" є цілком реальним вже у найближчі місяці.

У владних колах знову почали обговорювати питання, що робити, якщо не вистачає грошей для оплати імпортованого газу. Якщо питання мусуть, то певно, хтось дещо про щось знає. Або як про факт, або як про прогноз, що грошей вистачати не буде. А тут ще одна тема - недобір Україною російського газу і модернізація української ГТС. Ключовим питанням для України є можливість скорочення об`ємів імпортованого палива в 2009 р. з 40 до 33 млрд. кубометрів. Тільки за 1 квартал 2009 р. об`єм імпорту газу був у 2 рази нижче законтрактованого і склав 2,5 млрд. кубометрів, що згідно з контрактом дає Росії право накладати штрафні санкції.

Уряд і НАК розглядають три варіанти розрахунку в 2009 році: надання "Нафтогазу" товарного кредиту, оплата газу в рахунок вартості транзиту; оплата за фактом споживання.

Як повідомило агентству УНІАН джерело в уряді, вказані варіанти обговорювалися на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 24 квітня і стануть предметом переговорів керівництва НАК і "Газпрому" найближчим часом. Тим часом, в рамках засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічного співробітництва, запланованого на 29 квітня, це питання, можливо, буде підніматися на рівні прем`єр-міністрів. Втім, відповіді на нього чекати після цієї зустрічі все ж таки не варто.

Як підкреслило урядове джерело, досить детально інформоване про ситуацію (співбесідник однак, побажав залишитися неназваним), варіант проведення оплати вибиратиметься безпосередньо під час переговорів керівництва «Нафтогазу» і «Газпрому».

«Це питання не обговорюватиметься в рамках засідання комітету. Ця тема, до речі, у кожному разі на сьогоднішній день, не входить до переліку питань, вирішення яких проходитиме згідно з директивами (Президента) на проведення засідання комітету. Питання вирішуватиме керівництво компаній, і після того, як буде знайдено оптимальний для обох сторін варіант, обговорення пройде на більш високому рівні», - сказав він.

На думку співбесідника агентства, найбільш оптимальним з трьох, хоч і менш ймовірним, для України є варіант розрахунку за газ за фактом його споживання. При цьому російська компанія-постачальник повинна самостійно вирішувати питання закачування газу в підземні сховища або продавати його споживачеві на кордоні з Україною. «Хай самі закачують. Це потрібно більше Росії, ніж нам. Є періодичність споживання газу і в різні сезони потреба у ньому в України різна. Не ми постачальники, і не ми, за великим рахунком, повинні задовольняти споживачів і створювати логістику так, щоб споживач у потрібний йому час одержував газ в тому об`ємі, в якому йому необхідно. Без складування газу на нашій території цього зробити технічно не можливо. Саме тому ми вимушені закачувати в підземку газ, а потім забирати. За великим рахунком, це повинна була б робити Росія. або продавати газ на кордоні з Україною. Для нас це був би ідеальний варіант. А поки, на сьогоднішній день у нас діє якась половинчаста система. З одного боку газ продають на кордоні України і Європи, а технологічні проблеми лягають на нашу голову. Отже, оптимальний варіант для нас, це коли Росія сама закачує газ у наші сховища, а потім, коли це треба споживачеві, сама піднімає його, а розрахунок вже відбувається за фактом споживання цього газу», - пояснює джерело.

До речі, ця ідея вже піднімалася під час двосторонніх переговорів і, м`яко кажучи, особливого захоплення у Росії не викликала.

Разом з тим, джерело, не менш інформоване про ситуацію, але вже з боку Серетаріата Президента, теж виступає за варіант оплати «використав - заплатив». Але досить скептично оцінює ймовірність його реалізації. Оптимальним з трьох вищезазначених співбесідник УНІАН назвав варіант товарного кредиту. Правда, в цьому випадку все залежатиме від умов надання (Згідно з Законом України "Про оподаткування доходу підприємств", «Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним або фізичним особам на умовах угоди, яка передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на певний термін і під відсоток. Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або у момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості. - Ред.).

«Найбільш відповідний варіант, звичайно, той, за якого існує найменша небезпека тривалої заборгованості. Найідеальніший варіант - розплатитися при купівлі газу, але він, на жаль, зараз не працює», - підкреслив він.

За його словами, на сьогоднішній день спостерігається деяке потепління у відносинах «Нафтогазу» і «Газпрому» і в наявності бажання знайти взаєморозуміння. Про це свідчить відсутність претензій з боку «Газпрому» з приводу недобору газу Україною.

«Слава Богу, у них намітилося партнерське потепління і це треба тільки вітати. Газ закачати, звичайно, треба, і треба знаходити взаємоприйнятні результати. Головне, щоб були дотримані національні інтереси», - відзначив він.

До речі, в Секретаріаті Президента не виключають, що в кінці року "Газпром" таки може висунути претензії "Нафтогазу" щодо недобору законтрактованого об`єму газу. Як заявив на тижні уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, це станеться, якщо Юлія Тимошенко не врегулює це питання під час візиту до Москви.

Щоб до кінця розібратися, звернімося до експертів. На думку Юрія Белінського, аналітика «Astrum Investment Management», конкретні "газові" рішення сторони озвучать за наслідками зустрічі Тимошенко і Путіна, і вони багато в чому залежатимуть від стратегічних поступок, на які готова піти український прем`єр.

"Ми не виключаємо, що в рамках переговорів Ю.Тимошенко підніме питання про отримання Україною кредиту від Росії у розмірі 5 млрд. доларів на покриття дефіциту державного бюджету. На наш погляд, основною умовою Росії стане зміна підходу до проекту модернізації української ГТС, узгодженого на брюссельській конференції ЄС-Україна. Концепція газового ринку, що розробляється на даний момент у ЄС, заснована на його лібералізації, суперечить інтересам Газпрому, дії якого направлені на створення і зміцнення вертикально-інтегрованої структури, яка об`єднуватиме весь виробничий ланцюжок від видобування газу до його реалізації кінцевому споживачеві. Ми чекаємо, що Юлія Тимошенко може відмовитися від строгого дотримання домовленостей з ЄС, зокрема, від ідеї продажу всього об`єму російського газу на кордоні з Україною. В результаті, Україна може уникнути штрафів за недобір газу, але в той же час ускладнити перспективи отримання інвестицій на реконструкцію ГТС", - відзначає експерт.

Ось і виходить, що важливу роль у визначенні варіанту розрахунку зіграє результат домовленостей Тимошенко і Путіна, зокрема про скорочення споживання Україною газу в 2009 році. Юлія Володимирівна 27 квітня досить упевнено заявила про те, що сподівається на успіх. «Ми обговорюватимемо питання скорочення споживання Україною природного газу. Я упевнена, що у домовленості будуть відкориговані плани споживання», - сказала тоді прем`єр.

Залишається тільки чекати. Може, потепління зробить свою справу і крига скресне...

Юрій Ходжаян