Свинячий грип: страшилка фарміндустрії чи реальна загроза для людства?

За останні кілька років світ вже стикався із загрозами поширення смертельних високопатогенних вірусів – SARS, пташиного грипу, а тепер і свинячого грипу. Досі людству вдавалося їх перемогти. Щодо збудника свинячого грипу – не може прогнозувати подальший перебіг епідемії, бо невідомо, з яким саме вірусом людина має справу, його й досі неідентифіковано.

“Свинячий грип - дуже загрозлива напасть”

Спалах свинячого грипу в Мексиці має "потенціал пандемії", бо вірус передається від людини до людини, заявила глава Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет Чен.

Американські епідеміологи вже заявили, що епідемія може зникнути вже протягом двох тижнів і більше ніколи не з’явитися, а може й стати початком повномашстабної пандемії. Жоден науковець у світі не дає прогнозів.

“Це не страшилка на кшталт того, що ось іде епідемія - терміново вакцинуйтеся. Це дуже загрозлива напасть. У жодному разі не можна казати, що це істерія. Ситуація є загрозливою. Наскільки нам вдасться її уникнути, побачимо. Інша справа, що свинячий грип може не досягнути України і не буде в нашій країні заражених. Не має значення чи захворіло сто чи тисяча людей, має значення, що з’явилася хвороба, на яку хворіють і від якої помирають люди. Ця хвороба є епідемічною, тобто спроможною до розповсюдження, - наголошує директор Інституту екогiгiєни і токсикологiї iм.Л.І.Медведя член-кореспондент Академії медичних наук, доктор медичних наук, професор Микола Проданчук. - Ось чому ВООЗ сьогодні визнала, що це четвертий ступінь пандемічної загрози, на яку кожна держава має відреагувати запобіжними заходами. Сьогодні створено штаби, розгортаються карантинні пункти на кордонах, напевно будуть зроблені відповідні заходи щодо запобігання зайвих контактів і зайвих переміщень людей”.

Насправді ніхто не може визначитися, з яким вірусом людство має справу, оскільки вірус ще не виділено і неідентифіковано.

Збудник свинячого грипу передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, на відміну від пташиного. На думку фахівців, саме це являє небезпеку. Більшість хворих - дорослі люди молодого віку, практично здорові.

Однак президент Мексики Кальдерон заявив, що діагноз 80 % осіб, у яких підозрювали інфікування свинячим грипом, не підтвердився.

“Поки все схоже на страшилку, а разом з тим це і реальна загроза, - вважає завідувач кафедри вірусології Національного універститету ім.Тараса Шевченка доктор біологічних наук професор Валерій Поліщук. - Ніхто не може спрогнозувати, що буде далі. Немає кордонів, яких би не подолав вірус. Водночас є дані, що в Мексиці вмерла така-то кількість людей , а хто мені скаже, скільки вмерло від звичайного грипу?..”.

Тим часом Єврокомісія вже відмінила свою рекомендацію щодо обмеження поїздок європейців до Мексики, вважаючи, що підстав для паніки немає.

Привид іспанки

Після перших смертей від свинячого грипу деякі міжнародні експерти одразу почали порівнювати нинішню епідемічну ситуацію у світі з горезвісною пандемією іспанки на початку минулого століття, позаяк летальність від іспанки була – 1,33 %, а від свинячого грипу – 7 % (хоча лише у 30 % померлих лабораторно підтверджено наявність в організмі збудника свинячого грипу).

“Іспанка” – це застаріла назва грипу, що побутувала на початку 20 століття. У 1918 році вірус іспанки забрав життя, за різними даними, від 40 до 80 мільйонів людей (в той час як Перша світова війна – 9 мільйонів). То була найстрашніша пандемія в історії людства. Її спричинив вірус, схожий на теперішній свиний H1N1. Збудник зумовлював швидкоплинну пневмонію, що призводила до летального кінця вже на другий день після появи перших симптомів. Спалахи хвороби були зафіксовані у всіх частинах світу. На думку професора Валерія Поліщука, аналогію з іспанкою можна проводити у тому сенсі, що іспанка - це теж свинячий вірус, який потрапив до організму людини від свині. “Але H1N1 зараз використовується як людський вакцинний штам. Я не бачив жодного повідомлення про те, що цей штам виділений саме зі свиней. – каже професор Поліщук. – А назвали грип свинячим, бо він схожий на свинячий. Тому тут треба дуже обережно коментувати ці речі з точки зору науки”.

Вчений закликає, насамперед, не панікувати: “Це зараз - головне. Сьогодні не 1918 рік, є нормальні санітарно-гігієнічні умови, є потужні антибіотики проти супутніх інфекцій. Звичайно, якщо до України докотиться збудник, потрібні звичайні застережні заходи – не з’являтися у людних місцях, дотримуватися правил гігієни і таке інше. Нічого нового”.

Для боротьби з новим, раніше не зафіксованим ані у свиней, ані у людей штамом грипу ВООЗ вже заготовив спеціальний препарат - таміфлю, зазначається в повідомленні міжнародної організації. Ефективність препарату проти нового вірусу, переконують воозівці, вже доведено: він здатний не тільки вилікувати грип, але й запобігти його подальшому розповсюдженню. Для людей, які " в темі", зрозуміло, ніхто не буде просто так рекомендувати (читай - рекламувати) певний лікарський препарат.

Професор Поліщук звертає увагу на те, що свинячий грип пропонується лікувати саме таміфлю. “Ці ліки виготовили кілька років назад - мільярдними дозами. На думку сходить – таміфлю готували проти пташиного грипу, але епідемії не було і, напевно, ліки лежать не використані, а їх же треба продати. Тому потрібна ця чергова страшилка,” - припускає професор.

Куди підуть 50 мільйонів з точки зору української вірусології?

На боротьбу з поширенням та контроль над свинячим вірусом Всесвітній банк терміново виділив Мексиці кредит у 200 мільйонів доларів.

В Україні теж з цим не забарилися – Ющенко пообіцяв Міністерству охорони здоров’я з резервного фонду 50 мільйонів гривеньдля боротьби та профілактики захворювання на свинячий грип.

Українські науковці не вірять, що ці гроші використають раціонально.

“На українську вірусологію ніхто не звертає увагу, поки щось не трапиться. Ось вже 50 мільйонів Президент виділяє. На що? А чому цього було не зробити раніше? Хто знає, у якому стані сьогодні перебуває вірусологія в Україні? А в ніякому стані, - обурюється професор Поліщук. - Я пропопоную відвідати Український Центр грипу, і подивитися на те обладнання, яке мають науковці. І це не їхня проблема. Це проблема держави, національної безпеки врешті-решт. За 50 мільйонів гривень можна ого-ого, що можна зробити. І мені дуже цікаво на що підуть ці кошти, з точки зору вірусології?”.

Чи безпечно їсти свинину?

"Свині, як і люди, хворіють на вірусні інфекції, застуджуються, кашляють, - розповідає заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила Мухарська. - Вірус невипадково назвали свинячим – від тварини, а не від її м’яса. Зазвичай, свинячий грип не передається від свині до людини, але за тісного контакту при догляді за твариною інфікування може статися. Термічно оброблене м’ясо можна вживати, але ризик заразитися від сирого таки існує,” – зауважує Л.Мухарська.

На думку професора Поліщука, особливої загрози щодо споживання свинини немає. “Вірус грипу дуже лабільний (нестійкий, рухливий - авт.). І розмови навколо небезпеки вживання схожі на якісь економічні розборки, а не наукові висновки. Щоб заразитися сирим м’ясом, потрібно вже й не знаю, що робити - хіба винюхувати легені хворої тварини, - каже професор. - Якщо ризик є, то він мінімальий і геть не тягне на те, що прикривати експорт чи імпорт. Це моя точка зору. Ще раз повторю: про цей вірус мало що відомо”.

Натомість доцент кафедри біохімії та екології харчових виробництв Національного університету харчових технологій Олексій Ситник радить не вживати м’ясо, якщо воно імпортоване з країн, де спостерігався спалах свинячого грипу. “Цей вірус може передаватися. Йдеться про штам, який викликає паразахворюання у свиней. Ми не маємо до нього імунітету, він абсолютно незнайомий для організму людини. Тож у людини може спостерігатися дуже тяжкий перебіг захворювання і, як правило, надважкі ускладнення,” – попереджає він.

Щодо термічно обробленого м’яса Олексій Ситник наголошує, що лише фахівці можуть сказати, за яких температур даний вірус гине, - є такі, що витримують дуже високі та низькі температури або надвисоку радіацію.

Марія Турчина