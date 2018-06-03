Аверс по-українськи: Москва чи Брюссель?...

Президент України Віктор Ющенко 5 травня на нараді, присвяченій виробленню єдиної позиції усіх гілок української влади щодо подальшого просування ідеї створення Євразійського нафтотранспортного коридору, вимагав від уряду терміново перевести нафтопровід «Одеса - Броди» в аверсний режим. Але ці самі «гілки» продовжують гнутися під ураганом політичних пристрастей у прямо протилежні сторони. Так, міністр палива і енергетики Юрій Продан 6 травня заявив, що нафти для переходу «Одеса-Броди» на аверс немає. У відповідь уповноважений Президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський відзначив, що «хотів би застерегти міністра Продана. Говорити, що немає нафти в той час, коли Президент Азербайджану заявляє, що нафта є. До чого ми вже дійшли”. Дійсно, далі нікуди - експерти одностайно заявляють про необхідність прямого використання нафтопроводу, що обгрунтоване економічно і технологічно, але політична доцільність, схоже, знову візьме гору над логікою, а нафтопровід так і залишиться поверненим своєю торцевою частиною до Європи.

Задом наперед, або сила звички

Як відомо, використання нафтопроводу «Одесса-Броди» в аверсному режимі було передбачене проектом його будівництва. Нафтотранспортний проект планувався для диверсифікації поставок нафти на українські нафтопереробні заводи (НПЗ) і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво «Одеса-Броди» було завершене в травні 2002 року. Нафтопровід мав прокачувати щорічно 9-14 мільйонів тонн каспійської нафти до Європи. Практично відразу після завершення будівництва керівництво Азербайджану підтвердило свою готовність забезпечити нафтопровід нафтою, проте в червні 2004 року уряд України ухвалив рішення використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямку. Дошукуватися причин такого несподіваного рішення довго не доводиться, оскільки абсолютно зрозуміло, що воно вигідне тільки одній стороні - російській, яка всіма силами прагне убезпечити себе від конкурентів на європейському ринку енергоносіїв. П`ять років використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в режимі реверсу зайвий раз доводять, наскільки сильним є вплив Росії на українських політиків, незалежно від того, які ідеї вони декларують.

Певна річ, розуміє це і Президент. «Я розумію, які там політичні підтексти були і залишаються, щоб блокувати це рішення, але сьогодні я звертаюся до здорового глузду і до національних інтересів. І я переконаний, що уряду знайде в собі мужність і мудрість ухвалити відповідне рішення», - заявив Президент на нараді. Він нагадав, що під час останньої зустрічі, 9 квітня, Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив готовність азербайджанської сторони забезпечити постачання каспійської нафти для потреб українського і європейського ринків. За словами В.Ющенка, І.Алієв тоді говорив і про готовність надати нафту для технологічних потреб із запуску нафтогону «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

В зв`язку з цим В.Ющенко нагадав, що 24 квітня у Варшаві було затверджено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) нафтопроводу «Одеса-Броди». А найголовніше - Президент підкреслив, що ТЕО має бути презентоване на засіданні Єврокомісії, запланованому на 7 травня.

Здавалося б, для України все складається якнайкраще - Азербайджан обіцяє забезпечити постачання нафти, Європа готова прийняти, а Україні залишається тільки одержувати гроші за транзит. Але річ у тому, що така ситуація склалася не вчора і не рік тому, вона залишалася такою практично з моменту здачі нафтопроводу в експлуатацію, але він як працював у реверсному режимі, так і працює.

Аверс «Одеса-Броди» - не смішний анекдот для Європи

Аверс «Одеса-Броди» - не останнє питання для Європи. Як відзначив директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар, «у відповідному документі Європейської комісії від 13 травня 2003 року проект Одеса-Броди був внесений до числа пріоритетних для Євросоюзу в умовах розширення ЄС. Таким чином, позитивна оцінка проекту з боку ЄС була одержана давним-давно, інша справа, що українська сторона проявила себе вкрай непослідовно, запустивши нафтопровід в реверсному режимі. Проте можливість переходу на аверс була завжди. Востаннє бізнес-план запуску нафтопроводу в аверсному режимі був узгоджений з Європейською комісією в травні 2006 року, але потім в Україні відбулася зміна уряду, і новий прем`єр Віктор Янукович поклав цей проект у довгий ящик. При цьому робота «Одеса-Броди» в реверсному режимі була пролонгована і за мовчазної згоди з боку Секретаріату Президента. Варто відзначити, що і в 2006 році Азербайджан гарантував постачання своєї нафти. Зараз ми бачимо фінал процесу, що тривав два з половиною роки. Є черговий бізнес-план, який підтверджує, що проект аверсного використання нафтопроводу економічно рентабельний, що і так було зрозуміло. У Центральній Європі (Словаччина, Угорщина, Польща) є ринок споживання каспійської нафти. Чехія готова брати азербайджанську нафту, що постачається транзитом через Словаччину, ще з 2003 року».

На думку експерта, в черговий раз представляючи в Брюсселі бізнес-план аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», Україна виглядатиме просто смішно.

«У своєму зверненні до Кабміну Віктор Ющенко говорить про те, що «уряд знайде мужність і мудрість ухвалити відповідне рішення». На жаль, ані мудрості, ані мужності в уряду не знайдеться. Я хотів би помилитися, але, враховуючи, що наближаються вибори, ні уряду, ні прем`єрові, який його очолює, переведення нафтопроводу в аверсний режим абсолютно не потрібне. Причина дуже проста - напередодні виборів в Україні знову розігрується карта пошуку прихильності з боку російського керівництва. Це єдина причина, оскільки ні економічних, ні технологічних передумов для збереження роботи «Одеса-Броди» в реверсном режимі і блокування аверсу немає. На жаль, швидше за все, уряд знову заграватиме з Росією», - переконаний М.Гончар.

Битва за реверс - до останнього відра російської нафти

Використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в реверсному режимі відбувається таким чином - російська нафта, що перекачується через білоруську ділянку нафтопроводу «Дружба», йде до Бродів, де «Дружба» стикується з нафтопроводом «Одеса-Броди» і вже по ньому подається у бік Одеси на нафтотермінал «Південний», звідки вона транспортується покупцеві морем танкерами. Прихильники реверсного використання нафтопроводу неодноразово заявляли про те, що тільки таким чином Україна може зберегти прийнятні об`єми транзиту нафти через свою територію, а відповідно і рентабельність своєї нафтотранспортної системи.

М.Гончар категорично не згоден з цією думкою. «Ті, хто так вважають, забувають про те, що в реверсному режимі «Одеса-Броди» перекачує не додаткові об`єми нафти, а перерозподілену нафту з придніпровських магістральних нафтогонів. Навіть коли в 2008 році через «Одеса-Броди» йшли додаткові об`єми, вони йшли тільки за рахунок того, що російські партнери змусили «Укртранснафту» різко знизити тарифи на транспортування», - відзначив експерт.

Він переконаний, що Україна повинна бути стратегічно зацікавлена в переході «Одесса-броди» в аверсний режим. «Справа в тому, що зараз Росія реалізує проект будівництва нового нафтопроводу БТС-2, який дозволить поставляти російську нафту по дну Балтійського моря до Голландії. Незважаючи на економічні труднощі, Росія не має наміру відмовлятися від реалізації цього проекту і, швидше за все, він буде реалізований до 2012 року, після чого РФ зможе на свій розсуд обмежувати або навіть припиняти постачання нафти нафтопроводом «Дружба». У цьому сенсі «Одеса-Броди» залишиться єдиною можливістю для Угорщини і Словаччини одержати нафту з використанням своїх сегментів системи «Дружба», куди вона потраплятиме з нафтопроводу «Одеса-Броди» в місці стиковки двох нафтопроводів у Бродах. Україна ж таким чином зможе забезпечити завантаження своєї нафтотранспортної системи і зберегти надходження від транзиту нафти своєю територією», - пояснив експерт.

Крім того, за словами М.Гончара, Росія давно говорить про поступовий перехід від експорту сировини до експорту продуктів переробки нафти, що може залишити без роботи українські НПЗ. Запобігти цьому також дозволить запуск «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

Разом з тим, констатує експерт, «логіка наших політичних і тіньових економічних процесів така, що перевага, швидше за все, буде віддана реверсному використанню «Одеса-Броди» до останнього відра російської нафти. А вже потім ми думатимемо, що робити далі».

Лірико-економічний відступ

У разі переходу «Одеса-Броди» на аверсний режим в історії нафтопроводу можуть виникнути і паралельні сюжетні лінії.

На думку М.Гончара, на перехід «Одеса-Броди» з реверсного на аверсний режим експлуатації знадобиться близько півроку. «По-перше, необхідно повідомити російсько-британську компанію «ТНК-ВР», яка прокачує свою нафту через «Одеса-Броди» про припинення реверсного використання нафтопроводу, це, згідно з угодою, необхідно зробити за 3 місяці припинення реверсу. Потім потрібно буде провести заміну російської технологічної нафти сорту Urals, яка використовується для підтримки в нафтопроводі необхідного для перекачування нафти тиску, на азербайджанську нафту сорту Azeri Light. На це піде близько двох місяців. Технологічних проблем у цьому випадку виникнути не повинно. Азербайджанська нафтова компанія володіє терміналом у грузинському порту Кулеві, з якого і здійснюватимуться поставки нафти для «Одеса-Броди». Для заміни технологічної нафти в нафтогоні знадобиться близько 5 танкерів», - пояснив експерт.

В зв`язку з цим, на його думку, може виникнути «бійка» за той об`єм російської експортної суміші Urals, яка як технологічна нафта знаходиться зараз в «Одеса-Броди». «Це - близько 400 тис. тонн, навіть з урахуванням сьогоднішніх низьких цін на нафту, реалізація такого об`єму дозволить заробити хороші гроші», - додав М.Гончар.

Аверс може порушити статус-кво в нафтопереробному бізнесі

Крім перерахованих течій, в ситуації з "Одеса-Броди" є і підводні камені. Коментуючи можливі проблеми з переходом «Одеса-Броди» в аверсний режим, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, екс-глава правління компанії «Укртранснафта» Олександр Тодійчук також відзначив пріоритет політичної складової даного питання. «З економічної точки зору аверсний режим використання нафтопроводу «Одеса-Броди» повністю виправданий, проте вже не раз цей проект ставав заручником політичних інтересів тих або інших сил, що знаходяться при владі в Україні», - відзначив експерт.

Він також вважає, що переходу на аверс може перешкодити боротьба між українськими фінансово-промисловими групами, зайдіяними у нафтопереробному бізнесі. «У запуску «Одеса-Броди» в аверсному режимі певні клани бачать загрозу своєму нафтовому бізнесу - аверс може змінити розстановку сил в українській нафтопереробній галузі», - відзначив експерт.

О.Тодійчук також підкреслює необхідність аверсного використання «Одеса-Броди» у зв`язку зі зменшенням транзиту нафти територією України. «Минулого року об`єм транзиту нафти територією України скоротився на 10 млн. тонн. Нас багато разів лякали тим, що запуск «Одеса-Броди» в аверсному режимі приведе до того, що Росія зменшить об`єми прокачування нафти через Україну. Але сьогодні наша нафтотранспортна система і так завантажена менш ніж на 1/3 своєї потужності і в майбутньому завантаження знижуватиметься, так що, навіть не запускаючи «Одеса-Броди» в аверсному режимі, ми можемо позбутися всієї своєї нафтотранспортної системи. Таким чином, аверс «Одеса-Броди» - можливість виживання для нафтотранспортної системи не лише України, але і Словаччини, Чехії і Угорщини, оскільки і у них падають об`єми прокачування нафти через нафтопровід «Дружба», - відзначив експерт. При цьому він додав: «Після запуску «Одеса-Броди» в реверсному режимі Україна нічого не надбала, вона тільки з року в рік продовжувала втрачати».

Тим часом, експерт не виключає можливості досягнення компромісу з Росією відносно аверсного використання «Одеса-Броди». «Потрібно сідати за круглий стіл і намагатися домовлятися. Ми вже пропонували росіянам перекачувати через «Одеса-Броди» російську легку нафту, яка йде в порт Туапсе, а потім танкерами через Босфор. Ми показали їм економічну вигоду такого варіанту. Але з іншого боку, враховуючи, що ми щороку втрачаємо завантаження своєї нафтотранспортної системи, а Росія не пропонує адекватних варіантів для компенсації цих втрат, нам боятися нічого», - підкреслив О.Тодійчук.

Звичайно, боятися і втрачати нічого тільки тим, хто нічого не має. Зовсім інша справа, коли з одного боку тиснуть владні олігархи, а з іншого - підтискають росіяни. Судячи з заяви Продана, українському прем`єрові явно не хочеться ще раз випробовувати терпіння Росії, яка не встигла відійти після брюссельських домовленостей про модернізацію української газової труби, а тут і нафтова до європейців може приплисти. В той же час, блокуючи аверс «Одеса-Броди», Юлія Володимирівна ризикує зіпсувати відносини з Брюсселем. Ось і виходить, вимагаючи від уряду переведення «Одеса-Броди» в аверсний режим, Президент змушує прем`єра в черговий раз зробити вибір між підтримкою на виборах з боку Росії і прихильністю Європи. Відповіддю на це запитання, швидше за все, стане стратегія «відкладеного рішення» - Європі знову пообіцяють аверс, а про інтереси дбатимуть російські.

Антон Лосєв