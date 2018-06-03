«Євробачення» по-московськи: крутіше, більше, дорожче

Ще до офіційного відкриття 54-го пісенного конкурсу було ясно - «Євробачення» в Москві стане наймасштабнішим перфомансом в історії цього телешоу. Вражає все – від кількості гостей і преси до гігантських розмірів головної сцени в СК «Олімпійський», де пройде фінал «Євробачення». Конкурс грандіозних розмірів і зелених мільйонів

Щоб відчути всю грандіозність шоу, досить і побіжного погляду на основний концертний майданчик в «Олімпійському». 10 тисяч квадратних метрів в півколі величезних світлодіодних панелей, динамічні елементи сцени (по 800 кілограмів кожен), здатні трансформуватися , і величезний купол, під яким летить жарптиця - головний символ московського «Євробачення». Закріплені під куполом проекційні кулі, які крутяться, створюють ефект польоту в космосі.

Супертехнологічний тривимірний вигляд сцени був створений для 54-ої церемонії «Євробачення» нью-йоркським дизайнером Джоном Кейсі. За його словами, натхнення він черпав з робіт російських художників-авангардистів - Малевича, Кандінського, Лисицького і ін. За приблизними даними, повний апгрейд «Олімпійського» обійшовся в 20 мільйонів євро.

Транслювати пісенне шоу в прямому ефірі будуть 23 пересувних телевізійних станції. До Москви з`їдуться більше 2 тисяч журналістів зі всіх країн Європи. Частина з них вже освоює прес-зони в «Олімпійському». До речі, для роботи медіа створені всі можливі умови – прес-центр «Євробачення» оснащений трьома сотнями робочих місць, обладнаними персональними комп`ютерами, принтерами, копірами і сканерами. Вся робоча зона преси підключена до високошвидкісного Інтернету, має повне Wi-Fi покриття, об`єднану фотослужбу і десятки екранів, які передаватимуть все, що відбувається на головній сцені, в залі прес-конференцій і зоні спеціальних оголошень.

Все це, зрозуміло, обійшлося організаторам конкурсу в додаткову «копієчку». За словами гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста, без урахування коштів "Першого каналу" бюджет московського конкурсу становить близько 42 млн. доларів. Це майже в два рази більше витрат на «Євробачення», проведене в 2007 році в Хельсінкі. Колосальні витрати, як не важко здогадатися, пов`язані не тільки з будівництвом найбільшої за весь час проведення "Євробачення" сцени, але і тому, що Москва – одне з найдорожчих міст в світі.

Журналістів розважають морозивом і горілкою

Офіційне відкриття 54-го «Євробачення» відбудеться 10 травня. Гостей конкурсу чекає 12 великих денних і вечірніх концертів, включаючи два півфінали і фінал конкурсу, який пройде в «Олімпійському» 16 травня. Офіційними ведучими двох півфіналів і фіналу конкурсу стануть російські телезірки Андрій Малахов і Іван Ургант, а також співачка Алсу і російська супермодель Наталія Водянова.

Дивитися фінал "Євробачення" зможуть більше 19 тисяч глядачів – саме стільки квитків вже надійшло у продаж. Їх вартість в доларовому еквіваленті - від 150 до 3 тисяч. За словами організаторів, велика частина квитків вже продана. Ще 19 тисяч квитків буде розподілено між національними делегаціями, спонсорами і т.п.

Втім, на відміну від простих глядачів, гості і акредитовані журналісти можуть відчути атмосферу «Євробачення» вже декілька днів підряд – на щоденних вечірках в московському Манежі. 5 травня тут офіційно відкритий так званий євроДІМ, де з18 вечора і до 6 ранку проходять «party» під егідою тієї або іншої країни-учасниці. Наприклад, вчора в євроДОМі гостей приймала білоруська делегація. Для пригощання журналістів з Мінська привезли декілька тисяч порцій морозива, шоколадних сирків, коробки з цукерками фабрики «Коммунарка» і, звичайно, білоруську горілку.

Вже завтра відвідувачів євроДОМу обіцяють здивувати українці. Як розповіла УНІАН голова української делегації на «Євробаченні» Вікторія Романова, головним сюрпризом вечірки стане концерт українських учасників конкурсу минулих років. Правда, офіційно анонсують поки тільки виступ Ані Лорак. І хоча імена решти гостей тримаються в таємниці, не виключено, що вечірку відвідає улюблениця публіки Вєрка Сердючка. Моральну підтримку нинішній конкурсантці від України вона пообіцяла ще в Києві.

Світлана Лобода – в першій п`ятірці

Церемонія відкриття «Євробачення-2009» розпочнеться парадом переможців і лауреатів конкурсу різних років. Окрім групи «Чингиз-хан» з Німеччини, Марії Шерифович з Сербії і Діми Білана, який приніс перемогу Росії на «Євробаченні» минулого року, на сцені в «Олімпійському» виступить і українська співачка Руслана, котра виграла «Євробачення» у 2004-му. Але головним «цвяхом» відкриття стане найперша переможниця конкурсу Ліс Ассіа зі Швейцарії. На сцені в Москві вона заспіває тут саму пісню, яка принесла їй успіх у 1956 році.

Що ж до прогнозів про майбутнього переможця пісенного конкурсу, то думки публіки розходяться. Частіше за інших серед 42 учасників перемогу обіцяють співакові з Греції Сакісу Рувасу, турецькій дівчині Хадісе і представникові Норвегії, білорусові за походженням Олександру Рибаку. Принаймні, ці учасники в трійці фаворитів багатьох букмекерських контор.

У п`ятірці лідерів знаходиться і Україна. Втім, це не дивно, адже команда Світлани Лободи представить на суд глядачів справжнє шоу. Як очікується, на сцені, окрім немислимих конструкцій у вигляді колеса, буде задіяна піротехніка, вітродуви, світлодіоди. Нагадаємо, Світлана Лобода виступить 14 травня, в другому півфіналі "Євробачення-2009" під номером 17 з піснею «Anticrisis girl».

А ось другій українці, Анастасії Приходько, яка виступає за Росію, букмекери готують місце лише в другій десятці конкурсантів.

Втім, всіх по своїх місцях розставить лише фінальне голосування. Цього року воно вперше пройде по-новому. Окрім голосів глядачів, свої бали конкурсантам в кожній країні виставлятиме також професійне журі. Загальний бал підсумовується за схемою 50% (голоси глядачів) на 50% (голоси журі). Як це вплине на результати «Євробачення-2009», ми дізнаємося вже 16 травня.

Роман Цимбалюк, Москва