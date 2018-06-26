Питання дня: куди дівати валюту?..

Не виключено, що ефект від проведення аукціонів НБУ з продажу валюти для погашення кредитів фізичних осіб знизиться, оскільки падає продуктивність такого методу погашення кредитів...

Нові тенденції

Раніше, коли курс готівкового долара був вищий за офіційний, це стимулювало позичальників продавати «зелену» готівку в обмінниках, а на гривню купувати долари за офіційним курсом. Ця операція дозволяла заощадити до 5% коштів на погашенні кредиту. Тепер ситуація радикально змінилася - курс готівкового долара падає швидше, ніж офіційний. І ця тенденція тільки посилюватиметься. Вже сьогодні при офіційному курсі 7,62 грн./дол. американську валюту можна продати в кращому разі за 7,5 грн., а в окремих регіонах за 7,3 грн. Аналогічна ситуація і з євро. При офіційному курсі 10,38 грн./євро готівкову європейську валюту можна продати за 10,2 грн., а в окремих регіонах за 10 грн.

Ситуація з продажем готівкової валюти ускладнюється, в окремих регіонах вже відчувається брак гривні - кількість тих, хто хоче продати перевищує кількість тих, хто хоче купити. Аналогічна ситуація спостерігається і на міжбанківському валютному ринку – продавців валюти значно більше покупців. Тепер на ринку складається диктат того, хто купує валюту, саме він формує ціну.

Спецаукціони і кредити

В Україні з усіх методів боротьби з кризою найефективнішим стало проведення спецаукціонів з продажу валюти для погашення кредитів фізичних осіб. Перший аукціон був проведений в кінці лютого 2009 року, коли поточний курс долара на міжбанківському ринку був 8,1 грн./дол. і попит істотно перевищував пропозицію. Фактично спостерігалася паніка, коли люди прагнули на будь-яких умовах купити готівкову валюту, побоюючись, що курс буде вище 10 грн./дол. Проведення аукціонів дозволило збити ажіотаж, а також продемонструвало, що не існує економічних передумов девальвації гривні, а скоріше присутні валютні спекуляції. Об`єм продажу валюти на аукціонах коливався на рівні 30-60 млн. доларів. При цьому велика частина заявок задовольнялася, що дозволило фізичним особам без особливих проблем погашати кредити. Крім того, Нацбанк дозволив купувати валюту і для дострокового погашення кредитів, хоч і встановив обмеження - не більше 50 тис. доларів або 10 тис. євро на місяць поодинці кредитному договору. Це частково прискорило процес погашення позик, навіть стало імпульсом для вирішення проблеми покриття прострочених кредитів.

Що буде далі?

Подальша динаміка курсу долара і євро залежатиме від політики НБУ щодо зміцнення гривні. Якщо регулятор почне процес делібералізації валютного ринку, то курс долара, очевидно, не буде нижчим за 7,5 грн., інакше курс долара може опуститися нижче позначки в 7 грн., що в першу чергу відноситься до готівкового ринку.

В умовах зростання безробіття і зниження реальних доходів населення продаж валюти стає одним з головних чинників ринку. Отримати попит на валюту можна тільки шляхом нарощування імпортних закупівель. Але це в умовах кризи світової економіки навряд чи є можливим. У будь-якому випадку, цього року об`єм як експорту, так і імпорту буде нижчий за торішні показники. І ще одна проблема - реструктуризація валютних боргів перед нерезидентами. Але і вона не має такого критичного характеру, як це може здатися на перший погляд. У більшості випадків - це борги корпоративного сектора, їх більша частина від нерезидентів споріднених структур. А в умовах зміцнення гривні для такого штибу нерезидентів вигідніше пролонгувати старі боргові зобов`язання.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук